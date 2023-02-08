الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهم بقتل زوجته وبائع حلوى بالطريق العام في ههيا

محاكمة
محاكمة

أجلت محكمة جنايات الزقازيق، برئاسة المستشار محمد عبدالكريم، محاكمة المتهم بقتل زوجته وشخص آخر في الطريق العام بدائرة مركز ههيا، لجلسة 3 مارس للمرافعة.

تعود أحداث القضية رقم 14358 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة ههيا، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغ بوقوع جريمة قتل لسيدة وشخص آخر في الطريق العام في دائرة مركز شرطة ههيا.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية مقتل " السيد. أ "58 عاما، بائع حلويات، بجرح نافذ بالصدر، "سماح. ا"، 37 سنة، ربة منزل، متأثرة بإصابتها بجرح طعني بالصدر من الجهتين اليسرى واليمنى، على يد زوج الثانية ويدعى" السيد. م" 49 سنة.

وتبين من التحقيقات أثناء مرور المتهم بشارع بحر مويس أمام مركز شرطة ههيا، أبصر زوجته أثناء جلوسها منفردة، بجانب الطريق تجرى مكالمة هاتفية من هاتفها المحمول فتربص مراقبا بضع دقائق حتى حضر المجنى عليه الأول وجالسها وتبادلا الحديث، فاستل الزوج سكينا كان بحوزته من طيات ملابسه وعاجله بعدة طعنات استقرت بمنطقة صدره.

أحداث القضية محاكمة قتل محكمة جنايات الزقازيق

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