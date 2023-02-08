«هنيدي» يتصدر.. إيرادات أفلام دور العرض المصرية (بالأرقام)

شهدت دور العرض السينمائية حالة من النشاط خلال موسمى رأس السنة ومنتصف العام الدراسى واستطاعت الأفلام المعروضة تحقيق ايرادات مرتفعة فى منافسة شرسة بين نجوم السينما للفوز بكعكة الإيرادات.

وفيما يلى نرصد قائمة إيرادات الأفلام المعروضة بدور السينما المصرية:

فيلم نبيل الجميل

حقق فيلم نبيل الجميل اخصائي تجميل للنجم محمد هنيدى اجمالى ايرادات بلغت 31 مليون جنية فى 6 أسابيع عرض.

«نبيل الجميل أخصائي التجميل» من تأليف أمين جمال، محمد محرز، وإخراج خالد مرعي، وبطولة محمد هنيدي، نور اللبنانية، محمد سلام، رحمة أحمد، محمود حافظ، ياسر الطوبجي، أحمد فؤاد سليم، محمد رضوان، محمد الصاوى، مادلين طبر، شيما الشريف وعدد آخر من الفنانين الشباب.

فيلم شلبى

حقق فيلم شلبي لكريم محمود عبد العزيز اجمالى ايرادات 12 مليون و 650 الف جنية فى 5 اسابيع عرض و يشارك في فيلم شلبي العديد من الفنانين، منهم: كريم محمود عبدالعزيز، بيومي فؤاد، روبي، حاتم صلاح، سليمان عيد، محمد رضوان، نانسي صلاح، الطفلة لافينيا نادر، ويظهر المطرب الشعبي عبدالباسط حمودة كضيف شرف، والفيلم من تأليف مصطفى حمدي، وتحت قيادة المخرج بيتر ميمي.

فيلم اخي فوق الشجرة

فيما حقق فيلم اخي فوق الشجرة للنجم رامز جلال اجمالى ايرادات بلغت 9 مليون و 250 الف جنية فى 3 أسابيع عرض و الفيلم يشارك في بطولته مع رامز جلال كلا من نسرين طافش، تارا عماد، حمدي الميرغني، دينا محسن الشهيرة بـ ويزو، محمد ثروت، وعدد آخر من الفنانين، إضافة إلى ضيوف الشرف، والفيلم من تأليف لؤي السيد وإخراج محمود كريم.

المطاريد

أما فيلم المطاريد لـ أحمد حاتم حقق إجمالى إيرادات 3 ملايين و500 ألف جنيه فى أسبوعين عرض.

ويشارك حاتم في البطولة النجم إياد نصار، تارا عماد، محمد محمود، محمود حافظ، محمود الليثي، محمود البزاوي، حسن مالك، طه الدسوقي، محمود الليثي، دنيا سامي، مصطفى غريب، ومحمد مولى و الفيلم من إنتاج جي كرییشنز، سینرجي، ماجیك بینز، أفلام مصر العالمیة، نیو سینشري، فیلم سكویر وأوسكار، وتألیف صلاح الجھیني وعزت أمین، منتج منفذ محمد نّصار، وإخراج یاسر سامي.

انا لحبيبى

وحقق فيلم انا لحبيبي لكريم فهمى اجمالى ايرادات بلغت 2 مليون و 850 الف جنية فى أول أسبوع عرض.

ويشارك كريم في بطولة فيلم «أنا لحبيبي» عدد من النجوم، أبرزهم، ياسمين رئيس، سوسن بدر، بيومي فؤاد، أحمد مالك، محمد الشرنوبي، ومحسن محيي الدين، الفيلم تأليف محمود زهران وإخراج هادي الباجوري.

جروب الماميز

أما فيلم جروب الماميز فقد حقق 1 مليون جنية فى أول أسبوع عرض.

فيلم "جروب الماميز" بطولة روبى، يسرا اللوزي، دارين حداد، محمد ثروت، محمود حافظ، ليلى عز العرب، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل وغادة عبد العال وإخراج عمرو صلاح.