الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

تضامن بنى سويف: مؤسسات المجتمع المدنى لها دور حيوى فى تخفيف الأعباء عن المواطنين

وزارة التضامن الاجتماعى
وزارة التضامن الاجتماعى

أكدت وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف أمل أبوعزوز، دور مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية الهام والحيوي في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، والعمل بجانب الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتقديم الرعاية الاجتماعية لهم.

من جانبه، قال مدير عام جمعية "الأورمان" ممدوح شعبان، إن الجمعية نجحت منذ عام 2010 حتى الآن في إنقاذ حياة أكثر من 4 آلاف و113 مريض قلب من خلال إجراء عمليات قلب مفتوح وقسطرة علاجية للمرضى.

وأضاف أنه تم أيضًا الكشف على نحو 63 ألف مريض عيون، وإجراء نحو 12 ألفًا و192 عملية عيون، وتوزيع ما يقرب من 5 آلاف و535 نظارة طبية على غير القادرين.

وأوضح أن الجمعية تستهدف خلال فبراير الجاري إجراء عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع كُبرى المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال جراحات القلب بالمحافظات المختلفة على أيدي نخبة من أفضل الجراحين في مصر والعالم مجانًا، وبمجال العيون سيتم توقيع الكشف الطبي على مرضى العيون وإجراء عمليات العيون المختلفة، بجانب توزيع النظارات الطبية على من ثبت طبيًا احتياجه لنظارة من غير القادرين بالمجان.

وزارة التضامن الاجتماعي بني سويف جمعية الأورمان عمليات القلب المفتوح ندوات

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