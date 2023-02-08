الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

البورصة توافق على تعديل بيانات قيد «ممفيس للأدوية» وزيادة رأس المال المرخص

البورصة
البورصة

وافقت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة، على تعديل بيانات قيد شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وزيادة رأس المال المرخص به.

وأوضحت البورصة في بيان اليوم الأربعاء، أنه تقرر قيد بتعديل المادة رقم (1) من النظام الأساسي للشركة الخاصة بالقانون الخاضع له الشركة ليصبح قانون الشركات المساهمة و شركات التوصية بالأسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة و شركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية، و بمراعاة احكام قانون سوق راس المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بدلا من قانون قطاع الاعمال العام رقم 203 لسنة 1991 .

كما قررت البورصة قيد زيادة رأس المال المرخص به لممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، من 100 مليون جنيه إلى 300 مليون جنيه.

يشار إلى أن ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية،  سجلت صافي ربح بلغ 27.55 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 9.58 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 302.64 مليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 257.22 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي الماضي.

الشركات ذات المسئولية المحدودة البورصة المصرية بالبورصة النظام الأساسي النظام الأساسى للشركة

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