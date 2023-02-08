50 مشاركًا فى مسابقة الأوقاف العالمية لحفظ القرآن الكريم يزورون الجامع الأزهر

استقبل الجامع الأزهر، اليوم الأربعاء، وفدا تابعا لوزارة الأوقاف المصرية، الذي ضم ٥٠ فردا من جنسيات متعددة، ومسؤولي وزارة الأوقاف المصرية، وذلك على هامش المسابقة العالمية للقرآن الكريم الـ٢٩ التي تنظمها وزارة الأوقاف المصرية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وكان لدى استقبال الوفد الدكتور عزمي القط، عضو المكتب الفني بالجامع الأزهر الشريف، وأحمد عبدالله، عضو العلاقات العامة للجامع الأزهر.

وخلال جولته بالجامع الأزهر استمع الوفد إلى شرح تفصيلي عن تاريخ الجامع الأزهر المعمور، كما تفقد الوفد الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، وكذا برنامج شرح كتب التراث وحلقات القرآن الكريم.

وفي نهاية الزيارة عبر الوفد عن بالغ سعادتهم بزيارة هذا الصرح الشامخ الذي جاوز الألف عام، متمنين تكرار الزيارة مرة أخرى.

وأعلن الدكتور محمد مختار جمعة، إنشاء إدارة متخصصة بالأوقاف لرعاية المواهب والنوابغ في مجال الدعوة والقرآن الكريم مع تشكيل لجنة إشرافية تضم شخصيات عامة وكوادر متخصصة لرعايتهم وتنمية مواهبهم علميا ومهاريا.

كان الرئيس عبدالفتاح السيسي اجتمع مع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، واللواء محمد أمين مستشار رئيس الجمهورية للشئون المالية.

وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول عدة موضوعات من بينها جهود وزارة الأوقاف في الاستعداد لشهر رمضان المعظم، وعرض لأنشطتها الدعوية والمجتمعية، فضلاً عن متابعة تنفيذ التوجيهات المستديمة والرئيس بشأن تنمية موارد وأصول هيئة الأوقاف، وحُسن إدارتها واستثمارها بما يحقق الصالح العام.

وخلال الاجتماع، وجه الرئيس بمواصلة جهود تحسين أحوال الأئمة والدعاة، والاستمرار في برامج تدريبهم وتأهيلهم علمياً وثقافياً وفقاً لأحدث النظم والأساليب ذات الصلة، بما يضيف إلى قدرتهم على التعامل الإيجابي الواقعي مع القضايا المطروحة، وذلك في إطار تعزيز جهود مواكبة الخطاب الديني لتطورات العصر والتفاعل معه، على نحو مستنير ومعتدل، مع الحفاظ على الثوابت وتعميق الفهم الصحيح للدين الإسلامي ومقاصده السامية وترسيخ القيم الإنسانية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس استمع إلى عرض من وزير الأوقاف لخطة الوزارة بشأن العناية والاهتمام بالقرآن الكريم حِفظاً وتِلاوةً وفهماً وتدبّراً وتفسيراً، خاصةً ما يتصل بالمقارئ القرآنية في المساجد الكبرى ومقارئ الأئمة وكبار القراء، فضلاً عن استعراض مُجريات المسابقة العالمية للقرآن الكريم المنعقدة خلال الشهر الجاري تحت رعاية الرئيس.