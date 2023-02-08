الرئيس التركى لمواطنى المناطق المنكوبة: انتهاء إعادة الإعمار خلال عام

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن الدولة واجهت بعض المشاكل في اليوم الأول الذي وقع فيه الزلزال للوصول إلى المناطق المتضررة، ولكن استطاعت الوصول بنسبة كبيرة إلى تلك الولايات المتضررة.

وأكد، خلال كلمته أثناء تفقد ولاية كهرمان مرعش التي ضربها زلزالان عنيفان وأثرا على 10 ولايات أخرى، أن الحكومة تعمل على إمكانية رفع جميع الأنقاض وإعادة إعمار المناطق المنكوبة في أسرع وقت ممكن ستنتهي خلال عام واحد.

وأضاف أن الحكومة لن تسمح باستمرار بقاء المواطنين في الشارع وستتصرف سريعًا، منوهًا بأنه يتم التوصيل في مرسين وأنطاليا وألانيا، وتأمين الإقامة للمتضررين من الزلزال في فنادقهم، وذلك بسبب صعوبة المخميات، وعند موافقة المواطنين التوجه إلى تلك المدن سنساعدهم في الذهاب وسنقوم بتأهيل جميع الإمكانيات لهم.

وأشار إلى أنه كانت هناك معوقات ومشكلات في الطرق والمطارات، ولكن الآن حققنا تأمينًا لهذه الطرق والمطارات، وهناك بعض مشكلات في تأمين بعض المحروقات، ولكننا نتغلب عليها شيئا فشئيا، وسيتم تأمين الحياة لجميع المتضررين من كل الأدوات والمستلزمات.