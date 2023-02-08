الأربعاء 08 فبراير 2023
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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7 محاور مهمة مصر والإمارات.. شراكة اقتصادية متكاملة

الرئيس السيسي ومحمد
الرئيس السيسي ومحمد بن زايد

استعرضت قناة “اكسترا نيوز” فيديوجراف عن العلاقات الاقتصادية المتكاملة بين مصر والإمارات، والذي يشمل العديد من القطاعات والمجالات الحيوية، لافتاً أن العلاقات بين البلدين تعد نموذجاً يحتذي به في العلاقات العربية والإقليمية.

مصر والإمارات.. شراكة اقتصادية متكاملة

ـ حجم التجارة بين مصر والإمارات بلغ في الفترة من يناير وحتي مايو 2022 أكثر من 3.2 مليار دولار.

ـ الاستثمارات الإماراتية بمصر تشمل العديد من القطاعات مثل الاتصالات والعقارات والسياحة والصناعة الدوائية.

ـ الامارات تعد ثاني أكبر شريك تجاري لمصر علي المستوي العربي.

ـ تستثمر الشركات المصرية أكثر من 1.1 مليار دولار بالإمارات.
ـ تستقبل السوق الإماراتية سنوياً نحو 11% من إجمالي صادرات مصر للعالم.

ـ تم تأسيس منصة استثمارية مشتركة بين البلدين بقيمة 20 مليار دولار.

ـ تقدر قيمة الاستثمارات الإماراتية في مصر بحوالي 30 مليار.

مصر والإمارات قلب واحد

وكان احتفلت أواخر العام الماضي، مصر والإمارات، بمرور 50 عاماً على العلاقات المصرية الإماراتية تحت عنوان «مصر والإمارات قلب واحد» بهدف تعزيز الروابط والعلاقات المتينة الممتدة لأكثر من خمسة عقود، وصياغة مستقبل أكثر تعاوناً وإنجازاً بين البلدين في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

في فعالية كبري نظمت في القاهرة،  علي مدار 3 أيام، بحضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال، ورواد الفكر والثقافة والإعلام في إطار مواصلة تعزيز العلاقات بين البلدين الشقيقين.

 

رئيس التحرير

وائل لطفي

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