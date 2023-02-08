حبس تاجر عقار «زاناكس» المخدر في الدرب الأحمر

أمرت نيابة الدرب الاحمر الجزئية، اليوم الأربعاء، بحبس متهم لحيازته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، ومصادرة المضبوطات.

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة، قيام أحد الأشخاص مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالمواد المخدرة واتخاذه من مخزن "مُستأجر" كائن بدائرة القسم مسرحًا لممارسة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهداف المخزن المُشار إليه وأمكن ضبطه وعُثر بحوزته على 64400 قرص مخدر لعقارى "زاناكس، البرازولام، مبلغ مالى، هاتفى محمول، دراجة نارية بدون لوحات معدنية".

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، والعرض على النيابة للتحقيق.