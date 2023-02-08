الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

«الدستور» يكشف سر غياب شيكابالا عن مباريات الزمالك الأخيرة

شيكابالا
شيكابالا

غاب محمود عبدالرازق شيكابالا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن المشاركة في المباريات الماضية للفريق وآخرها لقاء فاركو بالأمس، ولم يتواجد ضمن قائمة الفريق.

وأكد مصدر داخل الزمالك أن شيكابالا غاب عن تدريبات الفريق منذ مباراة الأهلي في بطولة الدوري وحتى مواجهة "فيوتشر"، ولم يشارك في أي مران مع الفريق إلا في اليوم التالي من مباراة فيوتشر.

وأوضح المصدر أن شيكابالا لم يكن مصابًا من الأساس ولكن غيابه طوال الفترة الماضية بسبب خلافه مع بعض لاعبي الفريق.

وتابع المصدر: "شيكابالا في حالة غضب من بعض لاعبي الفريق ويتجنب الاحتكاك معهم نهائيًا طوال الفترة الماضية".

ويستعد الزمالك لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا في مواجهة قوية وصعبة.

وتعرض الزمالك للخسارة بثلاثية نظيفة أمام فاركو في الجولة الماضية من عمر بطولة الدوري وهو ما أحدث أزمة كبيرة داخل الفريق.

ومن ناحية أخرى، أدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك البدلاء والمستبعدين من مواجهة فاركو الأخيرة في مسابقة الدوري، تدريبات تأهيلية قوية على هامش المران الذي أقيم أمس الثلاثاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري المقبلة.

وشهدت هذه الفقرة أداء اللاعبين تدريبات لتأهيلية متنوعة سواء بإستخدام أدوات التأهيل أو بالكرة.

عقب ذلك خاضت هذه المجموعة فقرة خططية تم خلالها تنفيذ أمور فنية خاصة، تحت قيادة جوسفالدو فيريرا المدير الفني وأسامة نبيه المدرب العام وأحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي المدربين المساعدين.

وفي نهاية المران خاض اللاعبون تقسيمة فنية قوية في جزء من الملعب تم خلالها تطبيق كل الأمور التكتيكية التي تم التدريب عليها، وتم خلالها منح اللاعبين التعليمات بشكل مستمر من قبل البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني.

واستأنف الزمالك تدريباته اليوم على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، استعدادًا للقاء شباب بلوزداد الجزائري المقرر له يوم الجمعة المقبل في الجولة الأولى لمباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا المقرر له باستاد القاهرة.

شيكابالا الزمالك فاركو نادي الزمالك مباراة الاهلى

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