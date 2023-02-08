الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

«صحتهم مستقبلهم» توعية 150 مدرسة بأسيوط والوادي الجديد برفع الوعي الثقافي للفكر المائي

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع

عقدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا بحضور ممثلي اللجنة التنسيقية المعنية بإنجازات مبادرة صحتهم مستقبلهم كمساهمة من الشركة في تحقيق فاعليات دورها المجتمعي نحو براعم المجتمع الريفي للمشاركة في رفع الوعي الثقافي للفكر المائي من خلال توعية طلاب المدارس بعدد 150 مدرسة تحت شعار "صحتهم مستقبلهم".

جاء ذلك بالشراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف)، ومديرية التربية والتعليم بأسيوط بهدف توعيتهم بترشيد استهلاك المياه، والاستخدام الآمن للصرف الصحي، والعناية بالنظافة الشخصية، والنظافة العامة، وزيادة الوعي بالسلوكيات الصحية للتغذية ، والتغيرات المناخية.

واستقبل المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة ممثلي اللجنة التنسيقية المشاركين من مديرية التربية والتعليم بأسيوط والسادة ممثلي منظمة الأمم المتحدة للطفولة والأمومة (اليونيسف) لمناقشة أهم إنجازات المبادرة وحصر أهم المعوقات التي تحول دون تحقيق المبادرة أهدافها المرجوة بالرسائل المستهدفة، كما ناقش الاجتماع أهم التصورات لخطة العمل المستقبلية للمبادرة والتي سيتم العمل بها في الفترة القادمة.

واستعرضت اللجنة أثناء الاجتماع أهم إنجازات المبادرة والأعمال التي تمكن الطلاب المشاركين في المبادرة بالمدارس المشاركة من إنجازها باستغلال خامات البيئة والاستفادة منها بما هو مفيد لإعادة تدوير خامات البيئة و نشر رسائل المبادرة بشتى الطرق للعمل على رفع الوعي الثقافي للبراعم الصغيرة.

هذا وكانت قد عقدت في وقت سابق شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد اجتماعا برئاسة المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس الإدارة و العضو المنتدب للشركة لمناقشة أهم تصورات قطاعات الشركة المعنية بوضع الخطة المالية الجديدة لعام 2023 ــــ 2024 بصفة مبدئية في ضوء الاحتياجات الفعلية للمستوى الخدمي المعهود من الشركة بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد.

جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
جانب من الاجتماع
أسيوط والوادي الجديد الأمم المتحدة للطفولة التغيرات المناخ الخطة المالية الشرب والصرف الصحي الصرف الصحي بأسيوط العضو المنتدب للشركة ترشيد استهلاك المياه رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد

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