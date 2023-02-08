ضبط 18 طن أعلاف حيوانية فاسدة بالشرقية

تمكنت شرطة التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المديرين المسؤولين عن مصنعين لتصنيع وتعبئة الأعلاف الحيوانية، بالشرقية والبحيرة.

وتبيّن بحوزتهما كمية قدرها 18.500 طن "أعلاف حيوانية، ذره صفراء" مستلزمات إنتاج ومنتج نهائي معبأة داخل شكائر بدون مستندات مجهولة المصدر، ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستخدام الحيواني ذات أثر بالغ الضرر على الثروة الحيوانية، تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المربيين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.