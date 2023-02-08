كولر يضع خطة الفوز على ريال مدريد بإيقاف «فينيسيوس» وحماية الشناوي في جلسة خاصة

عقد السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي جلسة مع اللاعبين قبل ساعات من مواجهة ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب لتحديد نقاط القوة والضغف للمنافس.

كولر أكد للاعبي الأهلي ان فينيسيوس من اللاعبين الأخطر في مركز الجناح مطالباً من لاعبي الفريق بتقليل الجانب الدفاعي من أجل الاستحواذ الجيد والكبير وعدم الارتكان في الأمام.

وكشف مصدر مسئول أن كولر طلب من اللاعبين بضرورة تقليل المساحات على لاعبي ريال مدريد وأنه يتم اللعب في 30 أو 40 ياردة على الأكثر حتى لا يتمكن الخصم من بناء هجمة أو تطوير هجمة موضحاً أن الوضع الطبيعي في فقدان الكرة هو الدفاع.

وأضاف المصدرأن المدير الفني شدد على ضرورة حماية مرمى الشناوي عند فقدان الكرة وأنه في ظل الاستحواذ على الكرة يجب الهجوم الكبير من أجل عدم إهدار الفرصة وإجبار لاعبي الريال التواجد في منتصف ملعبهم .

الأهلي في المونديال| تعرّف على برنامج الفريق اليوم استعدادًا لمواجهة ريال مدريد

مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، حدد مرانا بدنيا خفيفا للاعبين صباح اليوم الأربعاء في إطار التحضيرات الأخيرة لمباراة ريال مدريد مساء اليوم.

وأدى اللاعبون جانبا من التدريبات البدنية والاستشفائية في «الجيم» الملحق بفندق إقامة البعثة بالرباط في المغرب.

ويعقد كولر محاضرة فنية أخيرة للاعبين قبل التحرك لملعب مولاي عبدالله استعدادا لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني.

ويراجع المدير الفني للفريق في المحاضرة الختامية الفنية والتكتيكية المحددة للاعبين والدور المطلوب من كل لاعب خلال المباراة.

وتغادر بعثة الفريق مقر الإقامة في طريقها إلى ملعب المباراة في السادسة والنصف مساء (بتوقيت القاهرة) استعدادا لخوض مباراة نصف نهائي كأس العالم للأندية.

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق ريال مدريد الإسباني في نصف نهائي كأس العالم للأندية بالمغرب والمحدد لها التاسعة (بتوقيت القاهرة) من مساء اليوم الأربعاء على ملعب مولاي عبد الله.