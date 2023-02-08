الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة يشهد منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لـ«قادرون باختلاف»

وزير الرياضة
وزير الرياضة

شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الأربعاء، منافسات بطولة الجمهورية لألعاب القوى لذوى الهمم والقدرات الخاصة، والتى يستضيفها الملعب الرئيسي بالمركز الأوليمبى بالمعادي.

وكرم وزير الشباب والرياضة، الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى بمنافسات العدو بالبطولة، ومشاركة إحدى المتسابقات فى رمى القرص، ومشاهدة منافسات الوثب وسط تواجد أولياء أمور اللاعبين واللاعبات المشاركين فى المنافسات.

ولفت إلى اهتمام الوزارة البالغ بدمج ذوى الهمم والقدرات الخاصة فى مختلف الأنشطة والبرامج، فى إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، والاهتمام بإشراكهم فى المسابقات الرياضية، مثنيًا على المستوى المتميز  لذوى الهمم "القادرون باختلاف" المشاركين ببطولة الجمهورية لألعاب القوى.

وأشار وزير الشباب والرياضة، إلى مُضى الوزراة فى تنفيذ توصيات احتفالية "قادرون بإختلاف" فى نسختها الرابعة والتى أعلنها رئيس الجمهورية، لمزيد من التمكين والدمج لذوى الهمم والقدرات الخاصة فى جميع المحافظات.

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أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الأوليمبي الجمهورية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية

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