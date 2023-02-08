«القومي للسكان» ببني سويف يواصل عقد الندوات واللقاءات التوعوية

يواصل المجلس القومي للسكان ببني سويف، عقد اللقاءات التوعوية، ضمن سلسلة من ورش العمل التدريبية التي ينفذها المجلس،لتوحيد الرسالة الإعلامية للقائمين على تنفيذ ندوات توعوية على مستوى مراكز ومدن المحافظة ، لرفع الوعي بالقضية السكانية.

يأتي ذلك بالتعاون مع الجهات الشريكة من مركز الإعلام ، الصحة، الأوقاف ، الكنيسة ، الصحة ، التضامن،الشباب والرياضة، التربية والتعليم، والجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، الثقافة ،القوى العاملة،الأمومة والطفولة ، والوحدات المحلية.

وعقد لقاء تثقيفي بقصر ثقافة الفشن لعدد 40 من معلمات فصول تعليم الكبار ومحو الأمية ومكلفات الخدمة العامة التابعات للتضامن،بحضور محمد بكري رئيس الوحدة المحلية، والشيخ عبد الحكيم أحمد مدير عام إداراة الأوقاف، الدكتور محمود عبد الحميد رئيس قسم التخطيط بالهيئة العامة لتعليم الكبار، الدكتور محمود طلب مدير الجمعية المصرية لتنظيم الأسرة، وسناء ذكي مسؤول الإعلام بإدارة الفشن الصحية، وقد أدار الندوة مايكل ناجي مدير قصر الثقافة.

وأشارت نجلاء الصاوي، مديرة المجلس، إلى أن استمرار تلك الفعاليات يأتي في إطار توجيهات المحافظ"د.محمد هاني غنيم" وضمن خطوات تم الاتفاق عليها "خلال اجتماع اللجنة التنسيقية الأحير "بتعزيز التعاون والتنسيق بين المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية، والمجتمع المدني لوضع حلول وتنفيذ الخطة السكانية، وتحقيق الأهداف المطلوب إنجازها، والتأكيد على أهمية توفير كافة السبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات التي قد تواجه كافة الجهود المبذولة في ملف القضية السكانية.

ولفتت إلى أنه سبق وأن تم عقد ندوات مماثلة(لأئمة الأوقاف بقصر ثقافة بني سويف ولقاء بجمعية تنمية المجتمع بالشناوية بمركز ناصر، للرائدات الريفيات ومكلفات الخدمة العامة، وندوة لأئمة الأوقاف بمركز شباب مدينة الواسطى.