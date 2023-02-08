وصول 8 رحلات دولية لمرسى علم اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولي، على مدار ساعات اليوم الأربعاء، عدد 8 رحلات طيران دولية من جنسيات مختلفة، وذلك ضمن 82 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضى حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة.

وتبّين من جداول التشغيل اليومية لرحلات الطيران بمطار مرسى علم وصول 8 رحلات طيران دولية بينهم 5 رحلات من المطارات الالمانية المختلفة، ورحلتين من بولندا، ورحلة من ايطاليا، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والأمنية فور وصول الرحلات لارض المهبط.

كما تبين من كشوف الرحلات، أن الرحلات البولندية هي الاعلي وصولاً تليها التشيكية والألمانية، والإيطالية، وأن تصل خلال الأسبوع 82 رحلة طيران أغلبها أوروبية مختلفة، وهناك توقعات بارتفاع معدلات الوصول خلال الأيام القليلة المقبلة.

واستقبل مطار مرسى علم الدولي، أمس الثلاثاء، 10 رحلات طيران دولية، ضمن 82 رحلة طيران يستقبلها المطار بداية من السبت الماضي، حتى نهاية الأسبوع، حيث يتم تسهيل إجراءات الوصول للسياح الوافدين من الدول الأوروبية المختلفة للاستمتاع وقضاء إجازاتهم المختلفة.