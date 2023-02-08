الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الجمعة.. منى صلاح ذو الفقار تكشف أسرار رحلة والدها في «معكم منى الشاذلي»

برنامج معكم منى
برنامج "معكم منى الشاذلي"

تحل المحامية الدولية وسيدة الأعمال المعروفة منى ذو الفقار، ابنة الفنان الكبير الراحل صلاح ذو الفقار، ضيفة على برنامج "معكم منى الشاذلي"، يوم الجمعة المقبل، على قناة cbc، وذلك بمناسبة الاحتفاء وتكريم اسم والدها في عيد الشرطة قبل أيام، بسبب دوره البارز في "معركة الإسماعيلية" وقت أن كان ضابطا في الشرطة.

 برنامج "معكم منى الشاذلي"

تكشف ابنته خلال اللقاء كواليس التحاق والدها بكلية البوليس "الشرطة"، وتفاصيل مشاركته في معركة الإسماعيلية لتحريرها من المحتل الإنجليزي. 

كما تروي تفاصيل وذكريات والدها في كلية الشرطة وعلاقته بتلاميذه في الكلية، ودفعته التي أصبح منها فيما بعد وزراء داخلية في مراحل متلاحقة. 

 برنامج "معكم منى الشاذلي"


وتتذكر المحامية الدولية كيف انتقل والدها للعمل في السينما بعد أن كان مدرسا في كلية الشرطة، حيث طلب عمها المخرج عز الدين ذو الفقار من والدها أثناء وجوده في كلية الشرطة أن يؤدي دور ضابط شرطة في أحد أفلامه، وبالفعل حصل والدها على إذن من وزير الداخلية وشارك بالعمل، وبعدها أحب التمثيل فقرر الانتقال للعمل في السينما كممثل ثم كمنتج لأهم أفلام السينما المصرية.

 برنامج "معكم منى الشاذلي"

أيضاً تتحدث منى ذو الفقار عن زوجات والدها الأربعة، من بينهن الفنانتان "زهرة العلا" و"شادية". كما كشفت عن علاقتها بالفنانة الكبيرة فاتن حمامة التي تعتبرها والدتها الثانية، خاصة أنها كانت الصديقة الوحيدة لوالدتها بعد زواجها من عمها "عز الدين ذو الفقار".

و عن نجاحاتها الشخصية، تكشف المحامية الدولية و سيدة الأعمال منى ذو الفقار كواليس اختيارها أكثر من مرة من بين أقوى 100 سيدة أعمال، وتتحدث عن دورها فى تعديل عشرات القوانين سواء فى مجال الأحوال الشخصية أو قانون البنوك.

منى ذو الفقار الفنان الكبير الراحل صلاح ذو الفقار صلاح ذو الفقار معكم منى الشاذلي برنامج معكم منى الشاذلي

رئيس التحرير

وائل لطفي

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