تفحم جثة مسن في حريق مسكنه بالشرقية

لقي مسن مصرعه، الأربعاء، إثر تفحم جثته في نشوب حريق بمسكنه بكفر الزقازيق البحري بمدينة الزقازيق بمحافظة الشرقية.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، إخطارا من قسم ثانى الزقازيق، يفيد نشوب حريق بمسكن نطاق كفر الزقازيق البحرى دائرة قسم شرطة ثان الزقازيق.

انتقلت الأجهزة الأمنية بالقسم إلى موقع البلاغ وقوات الحماية المدنية، وتبين من الفحص نشوب حريق بدأ بغرفة نوم المواطن" هشام. م" 65 عاما.

وتبين أنه قعيد وأسفر الحريق عن تفحم جثته لعدم قدرته على الحركة، تم نقل الجثمان من قبل مرفق الإسعاف إلى مشرحة مستشفى الزقازيق الجامعى.

تحرر عن الواقعة المحضر رقم 748 إدارى قسم ثان الزقازيق لسنة 2023 وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.