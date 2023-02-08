مصرع شخص وإصابة إثنين في حادث تصادم بالشرقية

لقي شاب مصرعه، فيما أصيب 2 آخرين، إثر حادث تصادم بين سيارة ملاكي ودراجة بخارية على طريق "بلبيس - السلام".



تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارًا من يفيد بورود إشارة مستشفى بلبيس المركزى بوصول "س.ع"، 35 عامًا، مصابًا باشتباه ما بعد الارتجاج، و"ع.ر"، 27 عامًا، مصابًا بسحجات وكدمات، "م.ج"، 30 عاما، جثة هامدة، جميعهم مقيمون منيا القمح، وتم تقديم الإسعافات الأولية للمصابين والتحفظ على الجثة بثلاجة حفظ الموتى.

وتبين من التحريات وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة بخارية بطريق بلبيس السلام، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 2.

وتحرير محضر وإحالته للنيابة العامة، التي أمرت بطلب تحريات المباحث حول الواقعة.