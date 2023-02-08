الأربعاء 08 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

توزيع منهج الدراسات الاجتماعية بالفصل الدارسي الثاني 2023 للمرحلة الإعدادية

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أعلن مكتب تنمية مادة الدراسات الاجتماعية في وزارة التربية والتعليم توزيع منهج مادة الدراسات الاجتماعية بالفصل الدارسي الثاني، للعام الدراسي الحالي 2022/2023،  لفرعي الجغرافيا والتاريخ، لصفوف النقل الإعدادي، والشهادة الإعدادية.

يعقد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور رضا حجازي اجتماعًا، الأربعاء، مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية لبحث جميع الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للفصل الدراسي الثاني.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، شادي زلطة، في بيان اليوم، إن الدكتور رضا حجازي سيوجه المديريات التعليمية بتكثيف نشر التوعية بين طلاب المدارس حول كيفية التعامل مع حالات الكوارث والزلازل.

وأضاف أن الاجتماع سيتناول أيضًا كافة الإجراءات والموضوعات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني بما في ذلك الانضباط المدرسي وامتحانات نهاية العام لكافة الصفوف الدراسية.

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التربية والتعليم والتعليم الفني الإجراءات الجغرافيا والتاريخ التربية والتعليم الانضباط المدرسي الفصل الدارسي الثاني الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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