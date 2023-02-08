الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

اليوم.. رئيس مصلحة الجمارك يشارك في مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالسعودية

الشحات غتوري
الشحات غتوري

يشارك الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، اليوم الأربعاء، في مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، المقرر انعقاده اليوم وغدًا بالمملكة العربية السعودية، تحت شعار “منظومة رقمية تكاملية” للحث على التنمية المستدامة للاقتصاد والأمن.

ويتم خلال المؤتمر مناقشة التجارب العالمية والمحلية والعديد من التطورات في قطاع الزكاة والجمارك.

ويستهدف المؤتمر قطاع الأعمال من المستوردين والمصدرين والجمارك والباحثين والمهتمين من المتخصصين في جميع أنحاء العالم وذلك لتبادل الآراء وجميع المستجدات في قاع الزكاة والجمارك والضريبة.

وتتمحور موضوعات المؤتمر حول التقنية والأمن والازدهار وهي ما يحقق رؤية 2023 للعمل على تطوير كافة القطاعات وخدماتها وحماية الأمن وتعزيز التنمية المستدامة.

ويشهد مؤتمر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك حضور الوزراء والمختصين من كافة بلدان العالم للمناقشة في 16 قضية و30 ورشة.

التنمية المستدام التنمية المستدامة الاعمال الشحات غتوري العربية السعودية المستجد المتخصصين

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