هارى وميجان يطلبان المساعدة من مشاهير أمريكيين بعد تراجع شعبيتهما

قالت صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية، إن الأمير هاري وزوجته ميجان ماركل، يطلبان المساعدة من مشاهير أمريكيين بعد تراجع شعبيتهما في الفترة الأخيرة.

وقالت الصحيفة لا يزال بعض مشاهير هوليوود يعتبرون الأمير هاري وميجان ماركل أصدقائهم ويقبلون الزوجين في أماكن خاصة حتى بعد محاولاتهما الفاشلة لاكتساب شعبية من خلال مهاجمة أسرهم.

وأشارت الصحيفة في تقريرها، يبدو أن دوق ودوقة ساسكس يطلبان المساعدة من أصدقائهما لاستعادة سمعتهما بعد الانخفاض الكبير في شعبيتهما في الولايات المتحدة.

وادعى أحد المصادر أن بعض الشخصيات الكبيرة في عالم العرض يترددون في مشاركة لحظاتهما الخاصة مع عائلة ساسكس لأنهم يخشون أن يكشف الزوجان عن خصوصيتهما لجذب الأضواء، بينما بدا البعض أكثر حرصًا في التعامل معهما لأنهم فعلوا ذلك. فكشفوا عن بعض أسرار أسرهم.

وظهر الزوجان مؤخرًا في منزل إيلين ديجينيرز في كاليفورنيا للاحتفال بتجديد عهود الزواج لمقدمة البرامج التلفزيونية الشهيرة وزوجتها بورتيا دي روسي.

وفي مقطع فيديو تم تحميله على قناة The Ellen Degeneres Show على YouTube، يمكن رؤية دوق ودوقة ساسكس وهما يصفقان ويصيحان بعد أن أدار كريس جينر ، مدمن كارداشيان ، أعمال التجديد في قصر الزوجين الفخم الذي تبلغ تكلفته 70 مليون دولار في مونتيسيتو ، كاليفورنيا - على بعد بضع بنايات فقط من منزل ساسكس.

وانضم والدا ليليبت وآرشي إلى جوينيث بالترو وجنيفر أنيستون وكارول بورنيت وكورتني كوكس وميليسا إثيريدج وكاتي بيري وأورلاندو بلوم في الاحتفال بزوج هوليوود في أحد التجمعات.

وعرف هاري وميجان الزوجين بالفعل وتحدثا عن صداقتهما معهما بعد ظهور الدوقة في برنامج إلين ديجينيرز في نوفمبر 2021.