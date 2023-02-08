وورلد أطلس: مجمع بنبان من أكبر 10 محطات طاقة شمسية فى العالم

اعتبر موقع وورلد أطلس العالمي، محطة بنبان للطاقة الشمسية من أكبر 10 محطات طاقة شمسية في العالم بالإضافة إلى 9 محطات أخرى للطاقة الشمسية.

محطة بنبان

وقال الموقع: مع وجود أكثر من 41 محطة للطاقة الشمسية موزعة على مساحة 14 ميلاً مربعاً، فإن مجمع بنبان للطاقة الشمسية هو رابع أكبر مجمع من حيث إنتاج الطاقة.

وتبلغ قدرة المحطة 1650 ميجاوات، مما يجعلها أكبر محطة طاقة شمسية في مصر وتقع المحطة أو المجمع في منطقة الصحراء، والتي بالتنسيق مع وكالة ناسا، تم اعتبارها مكانًا مثاليًا مع ضوء الشمس الواسع لإنتاج الطاقة بشكل مثالي، وبفضل هذا تعتبر المحطة عالية الكفاءة وتعمل على تشغيل آلاف المنازل والشركات في المنطقة.

ويتوافق المشروع مع هدف مصر المتمثل في توليد 20% من الكهرباء من مصادر متجددة، كما أن الدعم المالي الشامل من الدولة والمقرضين لتغطية تكلفة 4 مليارات دولار أمريكي سمح للعديد من الشركات الخاصة بالبناء.

محطات الطاقة الشمسية

وقال الموقع: تعد الطاقة موردًا أساسيًا يستخدم في كل شيء بدءًا من عناصر الاستخدام اليومي مثل الهواتف المحمولة والمصابيح الكهربائية إلى المشاريع الصناعية الكبرى.

وحتى الآن، تمت تلبية هذه الطاقة الهائلة المطلوبة لتشغيل حياة مليارات البشر بشكل أساسي من خلال مصادر الطاقة غير المتجددة مثل النفط والغاز الطبيعي.

ومع ذلك، فإن هذه الموارد محدودة وتسبب أيضًا ضررًا كبيرًا للبيئة. ومن ثم، فإن تطوير مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية أمر حيوي في القرن الحالي.

ومع وصول طاقة شمسية كافية إلى الأرض لتلبية متطلبات الطاقة العالمية لمدة عام في ساعة واحدة فقط ، تعتبر الطاقة الشمسية الطريق الأمثل لمستقبل الطاقة المتجددة و محطات الطاقة الشمسية هي منشآت مصممة للاستفادة من الطاقة الشمسية وتحويلها إلى كهرباء باستخدام التأثير الكهروضوئي للألواح الشمسية.

كما ضمت القائمة أيضا حديقة بهادلا للطاقة الشمسية ، الهند و حديقة هاينان للطاقة الشمسية في الصين و حديقة بافاجادا الشمسية، الهند وحديقة Tengger Desert للطاقة الشمسية، الصين و نور أبو ظبي، الإمارات العربية المتحدة ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، الإمارات العربية المتحدة وحديقة كورنول الترا ميجا للطاقة الشمسية، الهند وغيرهم.