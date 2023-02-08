إصابة 4 أشخاص فى مشاجرة دامية بالأسلحة النارية بمركز طما بسوهاج

تمكن رجال مباحث مركز طما بمديرية أمن سوهاج من السيطرة على مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما شمالى المحافظة بين طرفين، الأمر الذى أدى إلى إصابة سائق وعامل تم نقلهما للمستشفى الجامعى لتلقى العلاج اللازم وتم ضبط المتهمين وتعيين الخدمات الأمنية اللازمة.

وكان مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من نائبه لقطاع الشمال يفيد بوجود مشاجرة بدائرة مركز شرطة طما ووجود مصابين تم نقلهما للمستشفى لتلقى العلاج اللازم وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت الجهة المختصة التحقيق في الواقعة.

وبالفحص تبين من خلال التحريات التي أشرف عليها مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد رئيس مباحث المديرية والعميد رئيس فرع بحث الشمال وضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما، وجود مشاجرة ومصابين دائرة مركز طما، حيث تبين أن المشاجرة بين "طرف أول" أحمد ر ا ا 27 سنة سائق، مصابًاجرح قطعي متهتك بالعين اليمني وجرح قطعي بأصبع إبهام اليد اليسري، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه محمود ر ا ا 17 سنة عامل بأجر ويقيمان دائرة المركز.

وبين طرف ثان عطية ا ا م 39 سنة عامل بأجر مصابًا برش خرطوش بالركبة اليمني والساق اليسري وجرح قطعي بالوجه، وتم نقله لمستشفى سوهاج الجامعي، وشقيقه محمد ا ا م 46 سنة عامل بأجر مصابًا بكدمه بالأنف، ويقيمان دائرة المركز عم الطرف الأول.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبحوزة الأول من الطرف الأول فرد خرطوش محلي الصنع وبسؤلهم تبادلا الاتهامات فيما بينهما بتعدي كلاً منهما علي الأخر بالضرب وإحداث الإصابات المشار إليها وإتهم الأول من الطرف الثاني الأول من الطرف الأول بإطلاق عيار من سلاح خرطوش كان بحوزته مما نتج عنه إصابته تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على الجهة المختصة التي تولت التحقيق.