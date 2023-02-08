الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

فعاليات فنية وثقافية اليوم الأربعاء 8-2-2023

معرض موهوبون في واحة
معرض موهوبون في واحة العميد

يحتشد اليوم الأربعاء 8-2-2023 بالعديد من الفعاليات الفنية والثقافية، والتي نستعرضها لكم في هذا التقرير.

 

"موهوبون في واحة العميد" 2، عنوان المعرض الجماعي، والذي يفتتح في السادسة من مساء اليوم الأربعاء، بمركز رامتان الثقافي، في متحف طه حسين.

ويفتتح المعرض، الدكتور وليد قانوش، مدير قطاع الفنون التشكيلية، ويستمر المعرض حتي 17 فبراير الجاري.

في سياق متصل، وفي نفس التوقيت ــ السادسة مساء اليوم ــ يحتضن جاليري قرطبة للفن التشكيلي بالزمالك، افتتاح المعرض الفردي الخاص للفنانة أسماء خوري، والذي يقام تحت عنوان “سقوط آدم”، ويستمر حتي 28 فبراير الجاري.

ويضم معرض “سقوط آدم”، للفنانة أسماء خوري، أكثر من 50 لوحة تم تنفيذهم بأحجام متنوعة، وباستخدام ألوان الزيت، والأكواريل، لتعبر من خلالهم الفنانة عن أحاسيس المرأة، وتناقضاتها، وعلاقتها بالجنس الآخر.

وعن معرضها يقول الفنان عبد العزيز التميمي: “نجحت الفنانة أسماء خوري أن تقدم إطارا محددا لطرحها الفلسفي، حيث استطاعت أن تربط بين الفن البورتريه برؤية جديدة ومنظور تشكيلي متطور تخطت فيه إمكانيات الآلة والتكنولوجيا فتغلبت الريشة واللون علي الرقم والعالم الحاسوبي”.

 

ــ انطلاق الملتقي السابع للتراث الثقافي غير المادي

كما تنطلق في العاشرة من صباح اليوم الأربعاء أيضا، فعاليات الملتقي الدولي السابع للتراث الثقافي غير المادي ــ دورة الدكتور أحمد مرسي ــ وذلك بقاعة المؤتمرات بالمجلس الأعلي للثقافة، ويستمر الملتقي لمدة يومين.

وتقام فعاليات الملتقي في خمس محاور هي: الحكي الشعبي تراث مستمر ــ الاستشراق وتراث دول العالم الإسلامي غير المادي ــ الحرف الشعبية ورؤية 2030 ــ التحول الرقمي وقضايا صون التراث الثقافي غير المادي ــ الممارسات الاجتماعية والمعتقدات الشعبية واستدامة التراث ــ حيوية التراث الغنائي الشعبي في دول العالم الإسلامي. 

بالإضافة إلى مائدة مستديرة، تعقد تحت عنوان “دور منظمات المجتمع المدني في صون التراث الثقافي غير المادي”، وتشارك فيها منظمات المجتمع المدني المعتمدة من منظمة اليونسكو لعرض تجربتها في الحصول على الاعتماد.

 ويقام على هامش الملتقى عدد من المعارض التي تعبر عن التراث الثقافي غير المادي في دول العالم الإسلامية وذلك بالتعاون مع صندوق التنمية الثقافية والهيئة العامة لقصور الثقافة والهيئة المصرية العامة للكتاب وقطاع الفنون التشكيلية.

موهوبون في واحة العميد المجلس الأعلى للثقافة التراث الثقافي غير المادي معرض سقوط آدم مركز رامتان الثقافي

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