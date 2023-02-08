«الأعلى للإعلام» يهدد بسحب تراخيص قنوات: سنواجه التجاوز

أكد كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ضرورة تشديد الرقابة على الإعلام الرياضي، مشيرًا إلى أنه سيتم مواجهة التجاوزات الشديدة بتحويل الأمر لنقابة الإعلاميين وسحب ترخيص القناة.

وقال جبر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “من مصر”، عبر فضائية “سي بي سي”، إن هناك اجتماعا اليوم يضم رئيس الهيئة الوطنية للصحافة ولجنة الانضباط باتحاد الكرة، ورئيس اتحاد الكرة، للاتفاق على وضع ضوابط مهمة للإعلام الرياضي.

وقال كرم جبر، إنه ستكون هناك حتى رقابة على السوشيال ميديا والفيديوهات الموجودة على الصفحات، مشيرًا إلى انه المجلس لديه أدوات تمكّنه من غلق المواقع الإلكترونية، وسيواجه التجاوزات الشديدة بتحويل الأمر لنقابة الإعلاميين وسحب ترخيص القناة.

وتابع رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، أن كثيرًا من الشكاوي التي تم تقديمها للمجلس، هي قضايا سب وقذف، وهي قضايا منظورة أمام القضاء المصري، والنيابة العامة، حتى أنه حاولنا ترك الوسط الرياضي حتى يعالج مشاكله.

وأشار كرم جبر إلى أنه خلال الفترة الأخيرة وجدنا ما ينذر بالخطر الشديد، مع وجود حالة احتقان موجودة بين الجماهير، حتى أن البعض حاول اختزال المشاكل في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، وهو أمر خاطئ.