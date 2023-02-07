مدرب الهلال: مبروك للكرة السعودية وسعداء للوصول لنهائى المونديال

أعرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للهلال السعودي، عن سعادته الغامرة بالتأهل إلى نهائي كأس العالم للأندية اليوم الثلاثاء.

قال دياز، في تصريحات ما بعد اللقاء: "مبروك للكرة السعودية وللجماهير الهلالية وأنا أستمد ثقتي من اللاعبين ونحن سعداء جدًا بالوصول للنهائي".

أضاف: "رامون أنا فخور بهؤلاء الأبطال والكل يستحق هذا النهائي، وسعيد من أجل هؤلاء اللاعبين لم يذهب مجهودهم سدى، أسعدوا جماهيرهم وحققوا لحظة تاريخية بالرياضة السعودية".

وتأهل الهلال السعودي لنهائي كأس العالم للأندية في المغرب للمرة الأولى في تاريخه، بعد فوزه المثير على فلامنجو البرازيلي 3 -2 الثلاثاء بطنجة في المربع الذهبي للبطولة.

ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للثنائي الأرجنتيني لوتشيانو فييتو وسالم الدوسري، حيث حصل فييتو بنفسه على ضربتي جزاء للفريق السعودي، وتكفل الدوسري بترجمتهما إلى هدفين، كما صنع الدوسري الهدف الثالث لزميله الأرجنتيني.

وبات الدوسري أول لاعب آسيوي ينجح في هز الشباك خلال ثلاث نسخ مختلفة لمونديال الأندية، حيث سبق له التسجيل في شباك الجزيرة الإماراتي خلال الفوز الساحق للهلال 6 -1 في نسخة 2021 كما سجل في شباك فلامنجو خلال لقاء الفريقين بنسخة 2019.

كما أصبح الهلال أكثر الأندية الآسيوية تسجيلًا للأهداف في مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفًا متخطيًا إنجاز كاشيما أنتلرز الياباني الذي أحرز 13 هدفًا.

وجاءت أهداف الهلال في الدقائق الرابعة والسابعة من الوقت بدلًا من الضائع للشوط الأول و71.

وتكفل بيدرو جيليرمي بتسجيل هدفي فلامنجو في الدقيقتين 20 و90، في الوقت الذي لعب فيه الفريق البرازيلي، الشوط الثاني كاملًا بعشرة لاعبين بعد طرد جيرسون سانتوس دا سيلفا لحصوله على الإنذار الثاني في الثواني الأخيرة للشوط الأول وتأهل الهلال لنهائي كأس العالم للمرة الأولى في تاريخه، وفي المشاركة الثالثة له بعد أن خسر مباراة المركز الثالث أمام مونتيري المكسيكي في نسخة 2019 قبل أن يخسر أمام الأهلي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع في نسخة 2021.

وأصبح الهلال أول فريق سعودي يصل إلى نهائي مونديال الأندية وأول فريق آسيوي يتأهل للنهائي منذ أن حقق كاشيما أنتلرز الياباني ذلك الإنجاز في 2016.