ماهر همام: الهلال السعودى يستحق الوصول لنهائى مونديال الأندية

أكد ماهر همام نجم النادي الأهلي السابق، أن الهلال السعودي قدم مستوى رائعًا أمام فلامنجو البرازيلي، وحصل على ركلتي جزاء في أول الشوط الأول، مقدمًا التهئنة إلى الجماهير السعودية على الأداء المميز، والصعود لنهائي كأس العالم للأندية.

وقال «همام» في تصريحاته: «لاعبو الهلال ظهروا بشكل أفضل بكثير من المباراة الأولى أمام الوداد، وكانت دوافعهم أكبر للفوز والصعود للنهائي واليوم لم نلاحظ وجود فارق بين الهلال وفلامنجو، الفريق السعودي كان ندًا قويًا، ولعب بشكل هجومي».

وأضاف: «فوز الهلال يعطى الأهلي ثقة كبيرة قبل مواجهة ريال مدريد، كما أن هناك دعمًا قويًا من جانب الجماهير المغربية للنادي الأهلي في لقاء الغد».

وواصل: «بالتأكيد كولر سيلعب بتكتيك مختلف أمام ريال مدريد وسيعمل على فرض رقابة على مفاتيح اللعب، والاعتماد على الهجوم المرتد، لا بد أن تكون هناك حالة تفاؤل، والأهلي ليس أقل من الهلال ويستطيع التأهل لنهائي كأس العالم للأندية على حساب بطل أوروبا، المنتخب المغربي في مونديال قطر 2022 أحرج منتخبات كبرى وكذلك المنتخب السعودي فاز على الأرجنتين».