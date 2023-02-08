بهي الدين: معرض الكتاب الخيار الأول للناشرين إقليميًا

قال الدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، إن معرض القاهرة الدولي للكتاب يعد جسرًا حضاريًا يمتد من مصر لبققية دول العالم، مشيرًا إلى أن جيع الناشرين المشاركين في المعرض أعربوا عن رضاهم بالمبيعات والعناوين الجديدة.

وأضاف "بهي الدين"، خلال لقاء ببرنامج "في المساء مع قصواء"، المذاع على قناة "cbc"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، أنه في حالة وضع ناشر بين خياري الذهاب لمعرض إقليمي ومعرض القاهرة الدولي للكتاب فسيختار الأخير.

وأشار إلى أن معرض الكتاب أثبت هذا العام أنه نافذة ثقافية للعالم تطل من مصر، ووزيرة الثقافة وجهت بتشكيل لجنة مركزية لمتابعة أعمال المعرض لحظة بلحظة.

ووجه “بهي الدين” الشكر لفريق الهيئة المصرية العامة للكتاب قائلا إنه عمل في المعرض كخلية النحل، كما أن العناوين الموجودة في جناح الهيئة كانت مؤشر، حيث حققت أرقام قياسية وصلت لحوالي 200 ألف نسخة خلال المعرض، وهذا كان مؤشر للناشرين.

ولفت إلى أن الناشرين لا يفصحوا عن عدد المبيعات، لكن الهيئة العامة للكتاب لديها مؤشرات للقياس طوال اليوم، من خلال المتابعة مع اتحاد عام الناشرين المصريين والعرب