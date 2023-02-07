كأس العالم للأندية.. الهلال أكثر الأندية الآسيوية تسجيلاً للأهداف

واصل فريق الهلال السعودي تسجيل الأرقام القياسية في بطولة كأس العالم للأندية، إذ أصبح أكثر الأندية الآسيوية تسجيلا للأهداف في مونديال الأندية بإجمالي 14 هدفا متخطيا إنجاز كاشيما أنتلرز الياباني الذي أحرز 13 هدفا.

وبات سالم الدوسري لاعب الهلال أول لاعب آسيوي ينجح في هز الشباك خلال ثلاث نسخ مختلفة لمونديال الأندية، إذ سبق له التسجيل في شباك الجزيرة الإماراتي خلال الفوز الساحق للهلال 6 /1 في نسخة 2021 كما سجل في شباك فلامينجو خلال لقاء الفريقين بنسخة 2019.