الأربعاء 08 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

وزير الرياضة ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم يهنئان الهلال بالتأهل لنهائي كأس العالم للأندية

الهلال
الهلال

هنأ الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة السعودي، فريق الهلال، بالتأهل التاريخي لنهائي بطولة كأس العالم للأندية.

وتأهل نادي الهلال السعودي لنهائي بطولة كأس العالم للأندية، بانتصاره التاريخي على فلامنجو البرازيلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في مباراة دور نصف النهائي، والتي جمعتهما على ملعب ابن بطوطة بمدينة طنجة.

ونشر الفيصل تغريدة عبر حسابه على موقع «تويتر» جاء فيها: «أبارك للوطن والقيادة الرشيدة  تأهل فريق الهلال لنهائي كأس العالم للأندية.. إنجاز تاريخي ألف مبروك للأبطال.. مبروك للجميع».

كما هنأ ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، نادي الهلال بذلك التأهل التاريخي.

المسحل كتب عبر حسابه على «تويتر»: «إنجاز جديد لكرة القدم السعودية يسطّره رجال نادي الهلال، تأهل تاريخي مستحق إلى نهائي كأس العالم للأندية، مبروك لنادي الهلال ومجلس إدارته وجماهيره ومنسوبيه، وفالكم الكأس بإذن الله».

سالم الدوسري تقدم للهلال مبكرًا في الدقيقة 4 من علامة الجزاء في شباك النادي البرازيلي.

وتمكن بيدرو من تسجيل هدف التعادل لـ فلامنجو في الدقيقة 20 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء من الجهة اليمنى من متابعة لتمريرة ماثوزينهو.

واحتسب الحكم ركلة جزاء للهلال في آخر دقائق الشوط الأول إضافة لإشهار البطاقة الحمراء في وجه جيرسون، ليتولى سالم تنفيذها بنجاح مهديًا فريقه التقدم.

وأصبح الدوسري خامس لاعب في تاريخ المسابقة يسجل في 3 نسخ مختلفة بعد كريستيانو رونالدو وجاريث بيل وليونيل ميسي وحسين الشحات، إضافة لكونه أكثر لاعب سعودي يُسجل في تلك البطولة.

واستطاع لوسيانو فييتو تسجيل الهدف الثالث لـ الهلال في الدقيقة 70 من متابعة لتمريرة سالم الدوسري.

وسجل بيدرو ثاني أهداف فلامنجو في الدقيقة 91، لكنه لم يكن كافيًا لتجنيب فريقه الهزيمة، ليتأهل الهلال لنهائي كأس العالم للأندية في انتظار الفائز من موقعة الأهلي وريال مدريد.

عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي كأس العالم للأندية فلامنجو ياسر المسحل

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