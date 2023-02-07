الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

محافظ البنك المركزى: مستعدون لتشكيل مجموعة عمل لتوفير أى حلول تمويلية مطلوبة لقطاع الصناعة

حسن عبدالله
حسن عبدالله

أكد محافظ البنك المركزي، حسن عبدالله، خلال اجتماع لجنة متابعة توصيات المؤتمر الاقتصادي، المعنية بمتابعة تنفيذ مخرجات المؤتمر الذي عقد فى أكتوبر الماضي برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاستعداد لتشكيل مجموعة عمل، وبحث المقترحات، في سبيل توفير أي حلول تمويلية مطلوبة لقطاع الصناعة.

وأوضح وزير المالية، أن هناك حاجة إلى الإجراءات السريعة المطلوبة لإقرارها، وكذا تحديد مؤشرات الأداء، مؤكدًا أن جميعنا مع دعم الصادرات، وتخصيص المبالغ المطلوبة، لكن هناك حتميات في الموازنة، مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين، والدعم، هي التي تحدد تحركاتنا.

حضر الاجتماع كل من د.زياد بهاء الدين (من ذوي الخبرة)، حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، ود.محمد معيط، وزير المالية، وأحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، والدكتور منير فخري عبدالنور (من ذوي الخبرة)، والدكتور أشرف العربي (من ذوي الخبرة)، والدكتور أحمد جلال (من ذوي الخبرة)، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وهشام عزالعرب، عضو مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، والدكتور هاني سري الدين (من ذوي الخبرة)، والدكتور شريف سامي (من ذوي الخبرة)، وهاني برزي (من ذوي الخبرة)، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية، وبمشاركة الدكتور محمود محيي الدين (من ذوي الخبرة) عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

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