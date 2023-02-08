مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-2-2023
يزداد البحث عن مواد البناء وأسعار طن الحديد والأسمنت في كل يوم كي يتمكن المواطنون من استكمال بناء منازلهم أو معرفة آخر ما وصلت إليه البناء من أسعار والتي ترتبط إلى حد وثيق مع أسعار الدولار.
مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-2-2023
نعرض لكم في التقرير التالي مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-2-2023 كي يمكنكم الاطلاع على أحدث الأسعار المتداولة في الأسواق لمستلزمات البناء المختلفة.
أسعار الحديد اليوم
الأسعار لأقل سعر ولأعلى سعر
حديد عز 28,450 جنيه 28,600 جنيه
حديد بشاي 28,200 جنيه 28,300 جنيه
حديد العتال 27,400 جنيه 27,500 جنيه
حديد عطية 27,150 جنيها 27,150 جنيها
حديد سرحان 27,100 جنيه 27,100 جنيه
حديد المراكبي 27,200 جنيه 27,200 جنيه
حديد المصريين 27,350 جنيها 27,350 جنيها
حديد الكومى 27,200 جنيه 27,200 جنيه
حديد المعادي 27,150 جنيها 27,150 جنيها
حديد العشري 27,350 جنيها 27,350 جنيها
حديد مصر ستيل 27,350 جنيها 27,350 جنيها
أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء
اسمنت المسلح 1,930 جنيها 1,935 جنيها
اسمنت النصر 1,905 جنيهات 1,910 جنيهات
اسمنت وادي النيل 1,840 جنيها 1,850 جنيها
اسمنت المخصوص 1,900 جنيه 1,905 جنيهات
اسمنت العسكري 1,840 جنيها 1,840 جنيها
أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها 1,840 جنيها
اسمنت حلوان 1,890 جنيها 1,890 جنيها
اسمنت السهم 1,840 جنيها 1,850 جنيها
اسمنت السويدي 1,980 جنيها 1,990 جنيها
أسمنت المسلة 1,890 جنيها 1,895 جنيها
اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيها 1,830 جنيها
أسمنت العامرية عادة 1,970 جنيها 1,975 جنيها
أسمنت الممتاز 1,935 جنيها 1,940 جنيها
أسمنت السويس 1,930 جنيها 1,940 جنيها
أسمنت تايتان 1,880 جنيها 1,890 جنيها
أسمنت سيناء 1,860 جنيها 1,870 جنيها
أسمنت أسيوط 1,800 جنيه 1,800 جنيه
أسمنت المهندس 1,890 جنيها 1,900 جنيه
أسمنت النهضة 1,820 جنيها 1,820 جنيها
أسمنت أسوان 1,780 جنيها 1,780 جنيها
أسمنت السد العالي 1,780 جنيها 1,780 جنيها
أسمنت قنا 1,820 جنيها 1,830 جنيها
أسمنت المصريين 1,760 جنيها 1,770 جنيها
أسمنت المصري 1,900 جنيه 1,900 جنيه
أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 1,800 جنيه
أسمنت التعمير 1,850 جنيها 1,860 جنيها
أسمنت المنيا 1,820 جنيها 1,830 جنيها
أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات 1,810 جنيهات
أسمنت البرج 1,890 جنيها 1,900 جنيه
أسمنت الماكس 1,880 جنيها 1,880 جنيها
أسمنت الصخرة 1,890 جنيها 1,900 جنيه
أسمنت الدلتا 1,860 جنيها 1,870 جنيها
أسمنت الصرح 1,970 جنيها 1,980 جنيها
أسعار الطوب الأحمر اليوم الأربعاء
طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه
طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه
طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه
طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها
طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيها
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه
طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه
طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه
أسعار الرمل والزلط
رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها
رمل خشن متر مكعب 95 جنيها
زلط عادة متر مكعب 190 جنيها
زلط فينو متر مكعب 275 جنيها
زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه
زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات