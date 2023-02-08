يزداد البحث عن مواد البناء وأسعار طن الحديد والأسمنت في كل يوم كي يتمكن المواطنون من استكمال بناء منازلهم أو معرفة آخر ما وصلت إليه البناء من أسعار والتي ترتبط إلى حد وثيق مع أسعار الدولار.

مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-2-2023

نعرض لكم في التقرير التالي مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 8-2-2023 كي يمكنكم الاطلاع على أحدث الأسعار المتداولة في الأسواق لمستلزمات البناء المختلفة.

أسعار الحديد اليوم

الأسعار لأقل سعر ولأعلى سعر

حديد عز 28,450 جنيه 28,600 جنيه

حديد بشاي 28,200 جنيه 28,300 جنيه

حديد العتال 27,400 جنيه 27,500 جنيه

حديد عطية 27,150 جنيها 27,150 جنيها

حديد سرحان 27,100 جنيه 27,100 جنيه

حديد المراكبي 27,200 جنيه 27,200 جنيه

حديد المصريين 27,350 جنيها 27,350 جنيها

حديد الكومى 27,200 جنيه 27,200 جنيه

حديد المعادي 27,150 جنيها 27,150 جنيها

حديد العشري 27,350 جنيها 27,350 جنيها

حديد مصر ستيل 27,350 جنيها 27,350 جنيها



أسعار الأسمنت اليوم الأربعاء

اسمنت المسلح 1,930 جنيها 1,935 جنيها

اسمنت النصر 1,905 جنيهات 1,910 جنيهات

اسمنت وادي النيل 1,840 جنيها 1,850 جنيها

اسمنت المخصوص 1,900 جنيه 1,905 جنيهات

اسمنت العسكري 1,840 جنيها 1,840 جنيها

أسمنت سيناء 42.5 1,840 جنيها 1,840 جنيها

اسمنت حلوان 1,890 جنيها 1,890 جنيها

اسمنت السهم 1,840 جنيها 1,850 جنيها

اسمنت السويدي 1,980 جنيها 1,990 جنيها

أسمنت المسلة 1,890 جنيها 1,895 جنيها

اسمنت العسكري بني سويف 1,830 جنيها 1,830 جنيها

أسمنت العامرية عادة 1,970 جنيها 1,975 جنيها

أسمنت الممتاز 1,935 جنيها 1,940 جنيها

أسمنت السويس 1,930 جنيها 1,940 جنيها

أسمنت تايتان 1,880 جنيها 1,890 جنيها

أسمنت سيناء 1,860 جنيها 1,870 جنيها

أسمنت أسيوط 1,800 جنيه 1,800 جنيه

أسمنت المهندس 1,890 جنيها 1,900 جنيه

أسمنت النهضة 1,820 جنيها 1,820 جنيها

أسمنت أسوان 1,780 جنيها 1,780 جنيها

أسمنت السد العالي 1,780 جنيها 1,780 جنيها

أسمنت قنا 1,820 جنيها 1,830 جنيها

أسمنت المصريين 1,760 جنيها 1,770 جنيها

أسمنت المصري 1,900 جنيه 1,900 جنيه

أسمنت الصعيد 1,800 جنيه 1,800 جنيه

أسمنت التعمير 1,850 جنيها 1,860 جنيها

أسمنت المنيا 1,820 جنيها 1,830 جنيها

أسمنت العاصمة 1,810 جنيهات 1,810 جنيهات

أسمنت البرج 1,890 جنيها 1,900 جنيه

أسمنت الماكس 1,880 جنيها 1,880 جنيها

أسمنت الصخرة 1,890 جنيها 1,900 جنيه

أسمنت الدلتا 1,860 جنيها 1,870 جنيها

أسمنت الصرح 1,970 جنيها 1,980 جنيها



أسعار الطوب الأحمر اليوم الأربعاء

طوب أحمر 24×11×6 سم 900 جنيه

طوب أحمر 24×11×12 سم 1,500 جنيه

طوب أحمر 25×12×13 سم 2,200 جنيه

طوب وردي 25×12×6 سم 2,760 جنيها

طوب خفيف 60×20×20 سم 1,368 جنيها

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×20 سم 8,000 جنيه

طوب أسمنتي مفرغ 40×20×12 سم 5,800 جنيه

طوب أسمنتي مصمت 25×12×6 سم 1,400 جنيه



أسعار الرمل والزلط

رمل ناعم متر مكعب 85 جنيها

رمل خشن متر مكعب 95 جنيها

زلط عادة متر مكعب 190 جنيها

زلط فينو متر مكعب 275 جنيها

زلط مخصوص متر مكعب 200 جنيه

زلط سن2 مقاس 22 متر مكعب 210 جنيهات