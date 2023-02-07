رفع 150 طن مخلفات خلال حملات نظافة مكثفة بأحياء وقرى المنيا

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا، اليوم الثلاثاء، من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة ورفعت 150 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

قال اللواء هاني بدوي رئيس مركز ومدينة المنيا إن قسم البيئة بالوحدة المحلية بقرية بنى أحمد الغربية، تمكن من تنفيذ حملة مكثفة لأعمال النظافة والإنارة اليومية تم من خلالها رفع ما يقرب من ٤٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية بشوارع القرية والتوابع وبصفة مستمرة ونقلها للمقلب العمومى بالظهير لتوفير بيئة صحية للمواطن.

كما واصل قسم الكهرباء بالمجلس أعماله الفنية حيث تم صيانة ١٥ كشاف كهرباء بعدة طرق بقرية بنى أحمد وتغيير ٧ لمبات ليد جديدة بطرق الفرعية لتوضيح الرؤية وتجنب الحوادث المرورية.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أن قسم البيئة بحى غرب واصل أعمال النظافة اليومية وتمكن من رفع ما يقرب من ٣٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع اليومية وبالوردية المسائية ونقلها للأماكن المخصصة لها بعيدا عن الكتلة السكانية.

وتمكن قسم البيئة بالقرية من خلال أعماله المكثفة من رفع ما يقرب من ٣٠ طن مخلفات وتراكمات موجودة بأماكن التجميع بشوارع القرية والقرى التوابع ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي حفاظا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض.

وأوضح أن قسم البيئة بالوحدة المحلية بقرية دمشير رفع ٥٠ طنا من التراكمات المتواجدة في أماكن التجمع بالقرية ومن منطقة المستودع وتمت نظافة الطريق من قرية ههيا إلى المدخل الغربي لعزبة عسير ومن مدخل الكوم الأحمر ومنطقة الآثار ورفع جميع المخلفات البيئية الموجودة بجوار مسجد عزبة شبيب حفاظا على صحة وسلامة المواطنين والمعيشة في بيئة صحية نظيفة.

وأكد أن هذه الحملات تأتي في إطار متابعات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا وتشديده على ضرورة المتابعة المستمرة لكافة الأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار وحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوفير بيئة صحية لهم.