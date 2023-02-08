سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 8-2-2023 فى مصر

يزداد البحث عن سعر الريال السعودي من المغتربين العاملين في المملكة العربية السعودية من أجل إرسال التحويلات المالية المختلفة لأسرهم التي عملوا بكد من أجل جمعهم، لذا يأتي البحث لمعرفة سعر التحويلات بالجنية المصري في مختلف البنوك المصرية والأجنبية.



سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-2-2023 فى مصر

نعرض لكم في هذا التقرير سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-2-2023 في مختلف البنوك المصرية والأجنبية لمعرفة تطور سعر الريال أمام الجنيه المصري.



سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-2-2023 في البنك المركزي المصري

8.05 جنيه للشراء

8.08 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-2-2023 في البنك الأهلي المصري

8.02 جنيه للشراء

8.06 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-2-2023 في بنك مصر

8.02 جنيه للشراء

8.06 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-2-2023 في بنك الإسكندرية

8.02 جنيه للشراء

8.09 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-2-2023 في بنك قناة السويس

8.05 جنيه للشراء

8.09 جنيه للبيع

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-2-2023 في البنك التجاري الدولي

Cib

8.02 جنيه للشراء

8.08 جنيه للبيع



سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 8-2-2023 في مصرف أبو ظبي الإسلامي

8.07 جنيه للشراء

8.08 جنيه للبيع