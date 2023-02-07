الأحوال المدنية: 8 تسهيلات لراغبي الحصول على بطاقة الرقم القومي

يحرص قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية على تقديم عدد من التهسيلات والتيسيرات للمواطنين المترددين على جميع الإدارات التابعة له بالمحافظات، للحصول على خدماته، في إطار منظومة الأمن الشامل، وتحقيقًا لأقصى درجات التيسير على المواطنين عند استخراج بطاقة الرقم القومي.

وتشمل التيسيرات التي يقدمها قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية الأتي:

تثبت المهنة في حالة استخراج بطاقة الرقم القومي حديثة للمواطن "إعادة إنتاج" بإقراره فقط وبدون تقديم أي مستندات أو اعتمادات حديثة خلال النوات الأتية" شريطة أن تكون تلك المهنة مثبتة بأخر بطاقة صادرة للمواطنين:

وتشمل تثبيت المهنة للعاملين بجهة عمل حكومية أو قطاع عام خلال 5 سنوات من تاريخ إصدار أخر بطاقة لهم بإقرار فقط دون تقديم أي مستندات أو اعتمادات حديثة عدا العاملين في بعض الجهات ذات الطابع الخاص" فيلزم اعتماد المهنة لهم كل عام

وتثبت المهن الحرفية أو الفنية أو النقابية والغير مرتبطة بعمل خاص مثل “طبيب - مهندس أو عامل زراعي” خلال 7 سنوات من تاريح إصدار آخر بطاقة رقم قومي بإقرارهم فقط دون تقديم أي مستندات أو اعتمادات حديثة عدا التابعين لنقابتي المحامين والصحفيين فيلزم اعتماد المهنة كل عام.

كما تسمح الأحوال المدنية تثبيت المهنة للعاملين بالقطاع الخاص أو أصحاب الأعمال مثل صاحب أو مدسير شركة أو سائق أو المهن خارج البلاد خلال 3 سنوات من تاريخ إصدار أخر بطاقة رقم قومي بإقرارهم فقط دون تقديم المستندات أو اعتمادات حديثة.

كما يتم تثبيت مسمى طالب خارج أو داخل الجمهورية حتى سن 28 عام بالإقرار فقط ودون تقديم أي مستندات أو اعتمادات حديثة.

ويصرح باستلام البطاقة عند إصدارها لأقراب المواطن من الدرجة الأولى والثانية والثالثة بموجب إيصال الاستلام في حال تعذر حضوره لاستلام بطاقته أو لغيرهم بموجب تفويض رسمي بذلك.

وتقبل طلبات المواطنين للحصول على خدمات الأحوال المدنية واصدار البطاقات لهم بأي موقع من مواقع الأحوال المدنية المنتشرة على مستوى الجمهورية دون التقيد بمحل الميلاد أو الإقامة.

كما يصرح باستخراج بطاقة رقم قومي لمن تخطى 60 عاما، دون حضوره للسجل المدني وبدون تصويره على أن ينوب عنه أحد أقاربه حتى الدرجة الثالثة لاستخراج بطاقة "الابن-زوج الإبنة-الشقيق-ابن الأخ-الخفيد"

خدمات قطاع الأحوال المدنية

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

خدمات الأحوال المدنية الرقمية

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار، مساعد وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات فى زمن التحول الرقمي.