تيسير مطر: إطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين خطوة للتفاعل والتلاقى

أشاد النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل أمين عام تحالف الأحزاب المصرية المكون من 42 حزبا سياسيا، بقرار إدارة منتدى شباب العالم بعدم إطلاق النسخة الخامسة من "منتدى شباب العالم" وتوجيه عوائد حقوق الرعاية التي كانت مخصصة لتنظيم النسخة الخامسة بمدينة شرم الشيخ في تنفيذ حزمة مبادرات ومشروعات وبرامج تنموية ذات تأثير مباشر على الشباب، وذلك بالتعاون مع شركاء المنتدى من مؤسسات ومنظمات دولية ومحلية.



ووجه تيسير مطر الشكر لإدارة منتدى الشباب بتحويل النسخة الخامسة من فعاليات المنتدى إلى دعوة للتنمية، وهو ما يعنى حرص القيادة السياسية والمنظمين لفعاليات منتدى شباب العالم بالمتغيرات العالمية المتتالية والتداعيات الاقتصادية التي شكلت أعباء إضافية على الجميع، وهو ما يستلزم تخفيف هذه الأعباء ودفع عجلة التنمية من خلال الشباب، مؤكدا أن الحزم والمبادرات المطروحة تتمثل في مجموعة مشروعات صغيرة ومتوسطة، بالإضافة إلى دعم رواد الأعمال لزيادة حجم أنشطتهم من خلال برامج تدريبية ممولة لتطوير الصناعة في جميع المحافظات بالتعاون مع مبادرة "ابدأ" لتطوير الصناعة المصرية ومؤسسة حياة كريمة واتحاد الصناعات المصرية وشركة انطلاق، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة العمل الدولية.



وقال تيسير مطر إن إطلاق منصة منتدى شباب العالم للمتطوعين هي خطوة للتفاعل والتلاقى بين الشباب حول العالم وترسخ ثقافة التطوع ورفع قدرات للمشاركة في الأعمال التنموية.