غدًا.. وزير التعليم يبحث مع مديري المديريات استعدادات الفصل الثاني

قال شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إن د.رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني سيعقد اجتماعًا غدًا مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لبحث الإجراءات المتعلقة بالاستعدادات للفصل الدراسي الثاني.

وكشف متحدث التعليم أن د.رضا حجازي سيوجه المديريات التعليمية بتكثيف نشر التوعية بين طلاب المدارس حول كيفية التعامل مع حالات الكوارث والزلازل، مضيفا أن الاجتماع سيتناول الإجراءات والموضوعات المتعلقة بالفصل الدراسي الثاني بما في ذلك الانضباط المدرسي وامتحانات نهاية العام للصفوف الدراسية.

وأقيمت فعاليات تكريم الطلاب الفائزين في مسابقة "لمحات من الهند"، وذلك تحت إشراف الدكتور أكرم حسن رئيس الإدارة المركزية لتطوير المناهج.

جاء ذلك بحضور د.رباب عبد المحسن، مدير عام تنمية مادة التربية الفنية، ونائب سفير الهند والمسؤولين بالسفارة ومركز مولانا آزاد الثقافي الهندي بالقاهرة وأولياء أمور الطلاب الفائزين.

على هامش الاحتفالية تفقد نائب السفير معرض لأعمال الطلاب الفائزين، وقام الوفد الهندى بتبادل الحديث مع الطلاب حول المسابقة ومدي استفادتهم منها، وتشجيعهم بممارسة هذه المسابقات الفنية التي ترتقي بالروح والحث الفني، كما شارك أحد الفرق الهندية في الاحتفالية بالعزف الموسيقى.

وفى كلمتها، أعربت د.رباب عبد المحسن عن سعادتها بحضور هذه الاحتفالية، مثنية على مجالات التعاون مع السفارة الهندية على مدار 26 عامًا فى رعاية الطلاب المبدعين والدعم للمسابقات الفنية والتي شارك فيها هذا العام عدد 600 طالب/طالبة من طلاب المدارس.

وأثنت على الأعمال المتميزة التي قدمها الطلاب والتي جسدت عمق الروابط الثقافية والفنية بين مصر والهند، والأفكار البناءة للطلاب في نقل وربط الثقافات بشكل رائع.

وأوضحت أنه لأول مرة سيشارك معلمي التربيه الفنية علي مستوي الجمهورية في مسابقه "لمحات من الهند" خلال العام القادم، لإظهار حبهم و تأثرهم بالثقافه الهندية.

وفي كلمته رحب السيد د.س مينا، مدير مركز مولانا آزاد للثقافة الهندية بالقاهرة بالحضور مشيرًا إلى أن المسابقة أقيمت في 6 محافظات بما يقرب من 430 مدرسة، وذلك بعد توقف لمدة عامان بسبب جائحة كورونا، لافتًا إلى أن العام القادم ستقام المسابقة علي نطاق أوسع وسيتم إدراج فئات أخري من أصحاب الهمم.

من جانبه أكد السيد آشيش جوبتا نائب سفير الهند بالقاهرة على التعاون الثنائي بين مصر والهند، معربًا عن امتناته لزياره الرئيس السيسي كضيف شرف لاحتفالات الجمهورية بدولة الهند خلال الشهر الجارى، مؤكدًا أن مثل هذه الزيارات تعطي زخبا قوي بين البلدين، حيث يشهد هذا العام الاحتفال بمرور 75 عامًا على إرساء العلاقات الدبلوماسية الهندية المصرية.

أضاف إن اليوم نحن بصدد إطلاق جسر آخر من جسور الروابط الثقافية بين البلدين من خلال توزيع جوائر مسابقه الرسم "لمحات من الهند" وعلي مدي 27 عامًا استمر المركز علي تنظيم المسابقة، وتحديدًا من عام 1994.

في نهاية كلمته، أعرب عن تقديره بمشاركة مصر فى هذه المسابقة، وهنأ الفائزين وقدم الشكر لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ووزارة الثقافة المصرية، ووزارة الخارجية المصرية.

وأسفرت التصفيات النهائية عن فوز 63 طالب وطالبة من محافظات (القاهرة، والجيزة، والقليوبية، والغربية، والإسكندرية، والشرقية، والبحر الأحمر)، وقد قدمت الدكتورة رباب عبد المحسن "ممثلة عن قيادات الوزارة" الجوائز من ميداليات وشهادات تقدير للطلاب الفائزين.

وجاء ترتيب الطلاب الفائزين على النحو التالى: المرحلة الثانوية فاز بالجائزة الأولي، كلًا من مارك مدحت فوزي من محافظة القاهرة، والطالب شمس محمد أحمد من محافظة الجيزة، والطالبة ماريا أيوب شاكر من محافظة البحر الأحمر، والطالبة يمني أشرف السيد من محافظة الإسكندرية، والطالبة دنيا عبد الحميد السيد من محافظة الشرقيه، والطالبة حنين نبيل أحمد من محافظة الغربية، والطالب رغدان صبحي إبراهيم من محافظة القليوبية، كما فاز بالجائزة الثانية كلاً من: همس أحمد يسري من محافظة القاهرة، والطالبة ماريا فوزي توفيق من محافظة الجيزة، والطالبة ساندي منصور حكيم من محافظة البحر الأحمر، والطالب علي محمد حسنين من محافظة الإسكندرية، والطالبة هنا محمود محمد منمحافظة الشرقية، والطالبة الشيماء أشرف شعبان من محافظة الغربية، والطالب عمر أحمد محمد من محافظة القليوبية، وفاز بالجائزة الثالثة كلاً من سارة مرقص زاخر من محافظة القاهرة، والطالبة رقية عبد المعطي أحمد من محافظة الجيزة، والطالبة ملك ضوي خضير من محافظة البحر الأحمر، والطالبة سما محمد السيد من محافظة الإسكندرية، والطالبة نيرفانا رضا محمد من محافظة الشرقية، والطالبة يارا عصام أحمد من محافظة الغربية، والطالبة منه الله أحمد محمد من محافظة القليوبية.