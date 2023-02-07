شروط خاصة.. خطوات إثبات إقامة سكان المحافظات الحدودية ببطاقة الرققم القومي

حدد قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية عددا من الخطوات والإجراءات والضوابط الخاصة ب خطوات إثبات الإقامة على بطاقة الرقم القومي لسكان المحافظات الحدودية

خطوات إثبات الإقامة على بطاقة الرقم القومي لسكان المحافظات الحدودية

ويمكن إثبات خطوات إثبات الإقامة على بطاقة الرقم القومي لسكان المحافظات الحدودية، ويتم ذلك من خلال عدة ضوابط وهي :

إلزام إرفاق تحريات إدارة البحث الجنائي بمديريات الأمن بالمحافظات سالفة الذكر تتضمن الإقامة الفعلية للمواطنين في تلك المحافظات.

يمكن لمواطني تلك المحافظات تجديد بطاقتهم الشخصية من أي موقع من مواقع الأحوال المدنية دون قيود " عدا مواطني محافظة شمال سيناء ويلزم إرفاق التحريات"

ويستثنى من تلك التحريات الخاصة بإدارة البحث الجنائي لمن يرغب في إثبات تلك الإقامة في الحالات الأتية:

الأولى إثبات محل الإقامة لأول مرة للأبناء من غير أرباب الأسر على محل إقامة أحد الوالدين بموجب الإقامة الثابتة على بطاقة الرقم القومي لأي منهما دون اشتراط حضورهم للسجل المدني

الثانية إثبات إقامة أحد الزوجين على الاخر بموجب الإقامة الثابتة على بطاقة الرقم القومي للطرف الأخر دون اشتراط حضوره، أي يمكنهم استخراج البطاقة من أي موقع من مواقع الأحوال المدنية بالجمهورية.

خدمات قطاع الأحوال المدنية

ويشهد قطاع الأحوال المدنية ثورة تطوير حقيقية، حيث يتيح للمواطن الحصول على الخدمات بسهولة ويسر، بناءً على توجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتقديم الخدمات بشكل حضارى يليق بالمواطن.

خدمات الأحوال المدنية الرقمية

واستحدث قطاع الأحوال المدنية برئاسة اللواء عمر الخازندار، مساعد وزير الداخلية، عددًا من الخدمات الجديدة، وبات المواطن يحصل على الخدمة خلال دقائق معدودات، وانتهى عصر انتظار الخدمة لعدة أيام، فى زمن التحول الرقمي، بل باتت الخدمات تتحرك للمواطنين حتى منازلهم، وساهم هذا التطور في خلق حالة من الرضا لدى المواطنين، الذين أبدوا استحسانهم بالخدمات الجديدة والتطور السريع في المواقع الشرطية الخدمية.