عن تجاوزات الإعلام الرياضي.. محمد شردي: «لو بالطريقة دي بلاها رياضة»

انتقد الإعلامي محمد شردي، تجاوزات الإعلام الرياضي، قائلًا "لسنا بحاجة للتسخين، ولا تبادل الهجوم بشكل ولغة غير مقبولة اجتماعيا".

وأضاف خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة": "الرياضة عمرها ما كانت كده، وبصفتي أحد أعضاء المجلس الأعلى للإعلام، بقول لو كانت الرياضة بهذه الطريقة التي تظهر بها بلاها رياضة".

ووجه الشكر لكرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، على عقد اجتماع لبحث تجاوزات الإعلام الرياضي، قائلًا: "لابد أن تجتمع كل الجهات المعنية بالأمر، أين وزارة الشباب والرياضة؟ ولجان الشباب في مجلسي النواب والشيوخ؟ والقنوات والنقاد، ونقابة الصحفيين، لابد أن يخرج الجميع بميثاق".

وأردف: "علينا كمجتمع وضع حد لتلك التجاوزات، بعد فشل الوسط الرياضي في حل مشاكله، حان التدخل بحزم ووضع حد للتجاوزات، لأن اللغة المستخدمة مسيئة لكل الشعب المصري، اللغة يجب أن تكون مهذبة وعلى مستوى راقي، لأنها وجبة جيدة تدخل لبيوتنا".

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