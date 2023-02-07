«الأعلى للإعلام»: إحالة جرائم الكتائب الإلكترونية الرياضية للنائب العام

أعلن الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس المجلس الأعلى للإعلام، إرسال جميع الجرائم الإلكترونية في وسائل التواصل الاجتماعي والكتائب الإلكترونية إلى مكتب النائب العام.

وقال جبر إن المجلس اجتمع بكامل أعضائه لدراسة ما يحدث في الوسط الرياضي، وإن المجلس مستمر غدا وبعد غد في بحث التجاوزات بحضور الجهات المختصة.

وتابع: المجلس تدخل بعد انتهاء أمل تسوية الخلافات القائمة في الوسط الرياضي، مشيرًا إلى أن المجلس سيتخذ قرارات فورية وعاجلة ضد أي تجاوزات في المحطات الفضائية ومن الممكن سحب التراخيص من القنوات المتجاوزة.

وطالب رئيس المجلس الأعلى للإعلام نقابتي الصحفيين والإعلاميين واتحاد الكرة واللجان المختصة بالتنسيق مع المجلس لإصدار ميثاق شرف رياضي لمواجهة ومكافحة ما يحدث في الوسط الرياضي.