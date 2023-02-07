الخارجية التركي: تنسيق كامل مع المجتمع المدني لإنقاذ ضحايا الزلزال

أعلن وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن الدولة التركية أعلنت الحداد بسبب أحداث زلزال تركيا.

وأكد وزير الخارجية التركي، خلال مؤتمر صحفي نقلته "القاهرة الإخبارية"، أن رئيس الجمهورية التركي قام بإصدار تصريحات بشأن المساعدات الكثيرة التي تقوم بها منظمات الدولة للحفاظ على أرواح المواطنين.

زلزال تركيا

وأشار إلى أنه عقد 3 اجتماعات مع رواد السياحة في ثلاثة مناطق تركية مختلفة من أجل التنسيق للمساهمة في عمليات الإنقاذ، مشيراً إلى أن تركيا تكثف جهودها لمساعدة المنكوبين جراء الزلزال.