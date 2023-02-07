الأشعة تكشف مدة غياب ثلاثى الإسماعيلى

كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، عن موقف الثلاثي محمد الشامي وعماد حمدي ومحمد حسن، من اللحاق بمواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري الممتاز.

طبيب الإسماعيلي يكشف موقف الثلاثي من اللحاق بمواجهة المحلة

وقال رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي:" الجناح والمهاجم الشامي يعاني من شد في العضلة الخلفية".

وأضاف: "أما لاعب الوسط عماد حمدى أصيب أيضًا بإجهاد في العضلة الضامة".

وأكمل: "محمد حسن أيضا يعاني من شد بالعضلة الخلفية".

وأتم تصريحاته قائلا:" الثلاثي سيخضعون للأشعة والتي ستحدد مدة غيابهم عن صفوف الفريق".

ويستعد فريق الدراويش لمواجهة غزل المحلة يوم 21 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الممتاز (نسخة 2022-2023).

بينما تم تأجيل مواجهة الفريق أمام الأهلي، نظرا لتواجد الأخير في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، ومواجهة ريال مدريد غدا، الأربعاء، في نصف النهائي من الحدث العالمي.