الثلاثاء 07 فبراير 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

رياضة

الأشعة تكشف مدة غياب ثلاثى الإسماعيلى

مباراة الإسماعيلي
مباراة الإسماعيلي والاتحاد السكندري الأخيرة

كشف الدكتور مجدي الباز، رئيس الجهاز الطبي للإسماعيلي، عن موقف الثلاثي محمد الشامي وعماد حمدي ومحمد حسن، من اللحاق بمواجهة غزل المحلة المقبلة بالدوري الممتاز.

طبيب الإسماعيلي يكشف موقف الثلاثي من اللحاق بمواجهة المحلة

وقال رئيس الجهاز الطبي، في تصريحات على الموقع الرسمي لنادي الإسماعيلي:" الجناح والمهاجم الشامي يعاني من شد في العضلة الخلفية".

وأضاف: "أما لاعب الوسط عماد حمدى أصيب أيضًا بإجهاد في العضلة الضامة".

وأكمل: "محمد حسن أيضا يعاني من شد بالعضلة الخلفية".

وأتم تصريحاته قائلا:" الثلاثي سيخضعون للأشعة والتي ستحدد مدة غيابهم عن صفوف الفريق".

ويستعد فريق الدراويش لمواجهة غزل المحلة يوم 21 فبراير الجاري، ضمن منافسات الجولة العشرين للدوري الممتاز (نسخة 2022-2023).

بينما تم تأجيل مواجهة الفريق أمام الأهلي، نظرا لتواجد الأخير في المغرب للمشاركة في كأس العالم للأندية، ومواجهة ريال مدريد غدا، الأربعاء، في نصف النهائي من الحدث العالمي.

الدكتور مجدي الباز الاسماعيلى فريق الإسماعيلي غزل المحله الدوري الممتاز

رئيس التحرير

وائل لطفي

منتدى الشباب.. العمل لمواجهة الأزمة

الأكثر قراءة

ظهرت.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2023 بالاسم فقط جميع محافظات مصر

ظهرت.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الدقهلية 2023 برقم الجلوس

بالرابط.. خطوات تسجيل قراءة الغاز الطبيعي بتروتريد فبراير 2023

رابط نتيجة الشهادة الاعدادية محافظة المنوفية 2023 برقم الجلوس

بتوجيهات رئاسية.. مصر ترسل 5 طائرات عسكرية محملة بمساعدات طبية عاجلة لسوريا وتركيا

للأرامل.. طرق إثبات الإقامة ببطاقة الرقم القومي

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

أن يزورنا رئيس كرواتيا

أحمد غنام

كيف تعرف الفاشل؟ الفنان "ت.ك" نموذجًا

محمد رفعت

أهمية الاتجاه شرقًا!

جلال حمام

بالونات التجسس.. تاريخ يبدأ من الثورة الفرنسية

القس. رفعت فكرى

اليوم العالمى للأخوة الإنسانية

جمال رشدي

السياحة الدينية وكنيسة شهداء الوطن والأيمان بالعور ‏

منى رجب

عيد الحب فى وجود المنصات ومواقع التواصل الاجتماعى

ماجد حبته

رسائل الرئيس للصحفيين العرب

صور

الأطفال يزينون معرض القاهرة للكتاب 2023

مسرح العرائس في ختام فعاليات معرض الكتاب

ختام فعاليات معرض الكتاب 2023

محطة تل أبيب

المزيد

شكرى: ضرورة وقف إسرائيل الاجراءات الأحادية لعدم زيادة الاحتقان لدى الفلسطينيين

رئيس وزراء فلسطين: إجراءات الاحتلال لن تثنى الشعب عن المطالبة بحقوقه

خبرة الكوارث.. كيف يمكن لإسرائيل مساعدة تركيا بعد الزلزال؟