الثلاثاء 07 فبراير 2023
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

وفد من الاتحاد الأوروبي يزور المتحف القومي للحضارة

جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

زار المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي لعملية السلام في الشرق الأوسط سفين كوبمانس، ونائب سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة توبياس كراوس والوفد المرافق لهما، المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط وذلك على هامش زيارتهما الحالية لمصر.

كان في استقبال الوفد د.أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف، حيث رحب به، وقدم له نبذة عن المتحف وموقعه الفريد، وما يحتويه من كنوز أثرية تسرد تاريخ الحضارة المصرية عبر العصور المختلفة.

كما اصطحب محمد مختار كبير الأثريين الوفد الأوروبي في جولة داخل قاعات العرض المختلفة بالمتحف، قدم خلالها شرحا وافيا عن المتحف وما يحتويه من آثار تروي تاريخ حضارة مصر عبر العصور.

في نهاية الزيارة، حرص المبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي على تدوين كلمة في دفتر زيارات المتحف أعرب خلالها عن امتنانه لحسن الاستقبال، وسعادته بزيارته ومشاهدة القطع الأثرية الفريدة، إضافة إلى أسلوب عرضها المتميز خاصة قاعة المومياوات الملكية، والتي تابع العالم كله فعاليات نقلها إلى المتحف في موكب مهيب قبل حوالي عامين.

الاتحاد الأوروبي بالقاهرة الاتحاد الأوروبي المتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط المتحف القومي للحضارة المصرية المتحف القومي القومى للحضارة المصرية المبعوث الخاص القومي للحضارة حضارة المصرية بالفسطاط

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