100 مليون دولار من الإمارات مساعدات للمتضررين فى سوريا وتركيا

وجه رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، اليوم الثلاثاء، بتقديم 100 مليون دولار لإغاثة المتضررين من الزلزال في سوريا وتركيا.

وأمر، أمس، بتقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين في سوريا جراء الزلزال بقيمة 50 مليون درهم، كما أجرى اتصالين هاتفيين، أمس الإثنين، مع الرئيسين التركي والسوري رجب طيب أردوغان، وبشار الأسد.

وعبر بن زايد، خلال الاتصالين، عن خالص التعازي والمواساة للرئيسين السوري والتركي وشعبيهما وذوي الضحايا جرّاء الزلزال المدمر الذي شهده البلدان اليوم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

بدء عملية الفارس الشهم 2

قالت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) إن الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الإمارات العربية المتحدة وجه ببدء عملية الفارس الشهم 2 لدعم الشعبين السوري والتركي، عقب ما خلفه الزلزال من أضرار لحقت بالدولتين.

وأعلنت الوكالة الإماراتية عن إرسال أول طائرة مساعدات إماراتية من العاصمة أبوظبي إلى مطار أضنة جنوب تركيا تقل فرق البحث والإنقاذ والطواقم والمعدات الطبية، فضلًا عن إنشاء مستشفى ميداني، وإرسال فريق إنقاذ وإمدادات عاجلة الى المتضررين من الزلزال في تركيا وسوريا.

جاء ذلك في إطار العلاقات التي تجمع الإمارات مع البلدين وضمن الدور الإنساني الذي تقوم به لإغاثة المحتاجين والمتضررين من الكوارث المختلفة.