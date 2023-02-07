أكرم حسني ينفي مشاركته في الجزء الثاني من فيلم «الناظر»

نفى النجم أكرم حسني ما تردد من أخبار خلال الساعات الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حول مشاركته في الجزء الثاني من فيلم “الناظر” والذي خاض بطولته في الجزء الأول الفنان الراحل علاء ولي الدين.

وكتب أكرم عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” منشورا نفى من خلاله انضمامه للجزء الثاني من فيلم “الناظر” قائلا: “فيلم الناظر علامة في تاريخ الكوميديا وخبر انضمامي للجزء التاني غير صحيح وقريته علي السوشيال ميديا”.

وكان المخرج والمنتج مجدي الهواري أعلن في تصريحات صحفيه له بأنه يقوم في الوقت الحالي على تحضيرات الجزء الثاني من فيلم “الناظر” مشيرا إلى إنه سيقوم بترشيح الفنان أكرم حسني لخوض بطولة الجزء الجديد، وإنه يعمل حاليا على كتابة سيناريو الفيلم بالتعاون مع المؤلف أحمد عبد الله، على أن يحمل الجزء الثاني أسم “ابن الناظر”.

وأنتج فيلم “الناظر” منذ 23 عاما بالتحديد في عام 2000 وشارك في بطولته بجانب الراحل علاء ولي الدين، كل من النجم الراحل حسن حسني، هشام سليم، أحمد حلمي، محمد سعد، كريم محمود عبدالعزيز، سامي سرحان، بسمة، يوسف عيد، وحجاج عبدالعظيم، ومن تأليف شريف عرفة، سيناريو وحوار أحمد عبدالله، إخراج شريف عرفة، وإنتاج مجدي الهواري.

وكان فيلم “الناظر” حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه وتصدر شباك التذاكر بإيرادات وصلت إلى 16 مليون جنيه، ويعتبر هذا الرقم قياسي في توقيت عرضه.

أخر أعمال أكرم حسني الفنية

وقرر الفنان الكوميدي أكرم حسني بشكل نهائي عدم خوض السباق الرمضاني القادم بعد نجاح مسلسله “مكتوب عليا” رمضان الماضي والتركيز في فنون أخرى غير الدراما التليفزونية هذا العام، حيث يفضل التركيز في المسلسل القادم ومنحه الكثير من الوقت.

وينظر أكرم حسني عرض فيلم “مستر إكس” للفنان أحمد فهمي والفنانة هنا الزاهد وتدور قصة وأحداث العمل في إطار من الكوميديا الاجتماعية حول فكرة الـx السابق أو الحبيب السابق لكل شخص والذي يتمثل في الفنان أحمد فهمي وتحدث بينه وبين أبطال العمل العديد من المفارقات والأحداث الهامة.

فيما يجسد الفنان أكرم حسني خلال أحداث العمل شخصية مايسترو وقائد أوركسترا موسيقية ومتزوج من رانيا منصور وتحدث بينهما العديد من المشكلات والتى تجعلهما يرغبان فى الطلاق.