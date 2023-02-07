الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

«النرويج» ضيف شرف الدورة 55 لمعرض الكتاب: أبرز العلاقات الثقافية بين البلدين

جريدة الدستور

أعلنت الدكتورة نيفين الكيلانى، وزيرة الثقافة المصرية، اختيار النرويج ضيف شرف معرض القاهرة الدولي للكتاب فى دورته القادمة الـ 55 لعام 2024.

وشهدت وزيرة الثقافة، مراسم تسليم راية ضيف الشرف من "المملكة الأردنية الهاشمية ضيف شرف الدورة الحالية، إلى "النرويج"، جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفي، الذي عُقد فى ختام فعاليات معرض القاهرة الدولى للكتاب للدورة 54، بحضور السفير، أمجد عضايلة، سفير "المملكة الأردنية الهاشمية" بالقاهرة، والدكتور أحمد بهي الدين، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب، و "هيلدا كليمتسدال"سفيرة النرويج.فى السطور التالية نرصد أبرز العلاقات الثقافية بين مصر والنرويج:

انعكس تطور العلاقات الثقافية بين الجانبين المصرى والنرويجي على نجاح عقد الملتقى الثاني للتعاون الثقافي بين مصر والنرويج برئاسة وزيري ثقافة البلدين في مدينة رورس النرويجية خلال الفترة من 3-7 مارس 2009، والذي ركزت أعماله على متابعة نتائج الملتقى الأول الذي عُقد بمدينة الأقصر خلال الفترة من 27-30 أكتوبر 2007. 

وخلص المنتدى إلى ورقة استخلاصات تضمنت عددًا من الخطوات والإجراءات بهدف دفع التعاون الثنائي في مجالات ثقافية محددة، وهي: الموروث الثقافي، الأنشطة الفنية والثقافية الموجهة للأطفال والشباب، والترجمة الأدبية .

بحسب "الهيئة العامة للاستعلامات" ساهم التشاور المستمر بين مسئولي البلدين فى جعل العلاقات المصرية النرويجية تتميز بالاستقرار؛ نظرًا لكون مصر الدولة الأكثر تأثيرًا في الشرق الأوسط، فضلا عن رئاسة النرويج للجنة المساعدات الدولية المؤقتة للفلسطينيين، وهو ما جعل الحكومة النرويجية تبذل الكثير من الجهود لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني بالتعاون مع مصر .

فى 22 مايو 2022 استقبلت د. مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة هيلدا كليمتسدال سفيرة النرويج بالقاهرة، بهدف الاطلاع على جهود المجلس في مجال تمكين المرأة ، الى جانب بحث سبل التعاون بين الجانبين أكدت د. مايا مرسي أن مصر تعد هي الدولة الأولي في العالم التي أطلقت استراتيجيتها الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 بما يتوافق وأهداف التنمية المستدامة  جميعها .

فى 26 أكتوبر 2021 أقام عمرو رمضان، سفير مصر بالنرويج، حفل استقبال شارك فيه سفيرا فلسطين والجزائر لدى النرويج، ومجموعة من السياسيين النرويجيين على هامش عرض فيلم الناصر صلاح الدين فى إحدى دور السينما بوسط العاصمة النرويجية فى إطار مهرجان السينما لعرض أفلام المُخرج المصرى الراحل يوسف شاهين، حيثُ تم عرض فيلمى "باب الحديد"، و"إسكندرية ليه"، ثم تم عرض فيلم الناصر صلاح الدين فى ختام المهرجان. وقد لاقت الدعوة حضوراً طيباً من روّاد السينما النرويجيين .

في 20 يونيو 2016 وافقت لجنة العلاقات الثقافية على التعاون الثقافي والعلمي بين دولتي مصر والنرويج من خلال تنشيط برامج التبادل الطلابي.

وزيرة الثقافة المصرية النرويج الدكتورة نيفين الكيلاني المملكة الأردنية هيلدا كليمتسدال تطور العلاقات الثقافية

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