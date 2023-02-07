الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تعاين موقع انقلاب أتوبيس النقل الجماعي بعين شمس (صور)

موقع الانقلاب
موقع الانقلاب

تباشر النيابة العامة التحقيق في إصابة 17 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، في حادث انقلاب أتوبيس هيئة نقل جماعي، بشارع جسر السويس بجوار محطة الجراج في عين شمس.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، إخطارًا من مدير الإدارة العامة لمرور القاهرة، يفيد بانقلاب أتوبيس هيئة نقل عام في شارع جسر السويس بجوار محطة الجراج بمنطقة عين شمس.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انقلاب بأتوبيس هيئة نقل عام بسبب اختلال عجلة القيادة في يد السائق، وأسفر الحادث عن إصابة 17 شخصا، وجرى نقلهم للمستشفى لتقي العلاج وتم اتخاذ الإجراءات.

عين شمس انقلاب أتوبيس شارع جسر السويس ب محطة الجراج منطقة عين شمس

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