الزلزال المدمر.. اليونيسف: كارثة زلزال تركيا تقتل آلاف الأطفال

أعلنت منظمة اليونيسف، اليوم الثلاثاء، أن زلزال تركيا وسوريا تسبب في قتل آلاف الأطفال.

وأكد مسئول إقليمي لليونسيف في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عمار عمار، أن زلزال تركيا وسوريا تسبب في قتل آلاف الأطفال، وأضاف في تصريحات لقناة العربية اليوم الثلاثاء، أن الظروف الجوية الصعبة تعقد مهمة إنقاذ الأطفال والأهالي.

وقد أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الزلزال الذي ضرب بلاده من أكبر الكوارث الطبيعية في التاريخ، معلناً ارتفاع عدد القتلى إلى 3549 و22168 جريحاً.

وأضاف في كلمة متلفزة اليوم، الثلاثاء، أن الدمار في المنطقة يتسبب في إعاقة عمليات الإنقاذ، مشيراً إلى إنشاء 54 ألف موقع للإيواء في مناطق الزلزال.

خلف الزلزال المدمر الذى ضرب سوريا وتركيا فجر أمس الإثنين مئات الضحايا وآلاف المصابين، وما زالت قوات الإنقاذ تنتشل الضحايا من تحت الأنقاض.

ووفق المعهد الأمريكى للمسح الجيولوجى، حدث الزلزال، الذى بلغت قوته ٧.٧ درجة على مقياس «ريختر»، قرب مدينة «غازى عنتاب» جنوب شرق تركيا، فجر الإثنين، على عمق حوالى ١٧.٩ كم، وشعر سكان مصر ولبنان وقبرص بهزة ارتدادية ناتجة عنه، لكن تركزت الخسائر والضحايا فى كل من تركيا وسوريا.

أقسى الكوارث الطبيعية

شهدت تركيا وسوريا أحد أقسى الكوارث الطبيعية، بعد أن ضرب البلدين زلزال عنيف خلال الساعات الأولى من صباح أمس الإثنين، في ظل توابع عنيفة، خلفت ضحايا وصلت أعدادهم لأكثر من 5 آلاف شخص، مع استمرار عمليات البحث عن الناجين تحت الأنقاض، وفي سوريا يعد الوضع أصعب كثيرًا مع انهيار البنية التحتية للبلد التي أرهقها عقد طويل من الحرب.

وأكد تقرير لـ"سي إن إن" الأمريكية، أن عمليات انتشال الناجين من تحت الأنقاض مازالت جارية في تركيا وسوريا، بعد أكثر من 24 ساعة من الزلزال القوي الذي أطاح بآلاف المنازل، وقتل أكثر من 5 آلاف شخص.

وكان من بين الناجين صبي يبلغ من العمر 14 عامًا بدا وكأنه واعٍ بينما حمله رجال الإنقاذ على نقالة إلى سيارة إسعاف كانت تنتظرهم في مدينة كهرمان ماراس جنوب تركيا، وقال أحد رجال الإنقاذ "أخيرًا تم إنقاذه".