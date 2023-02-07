السجن المشدد 6 سنوات لتاجر الأقراص المخدرة في المنشأة

أصدرت محكمة جنايات سوهاج اليوم الثلاثاء، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالاتجار فى الترامادول في مركز المنشاة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمدى عبد العزيز وعضوية المستشارين هانى صبحى ضحا وأحمد احمد الجندى بأمانة سر طه حسين وماجد أمين.

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2022 بدائرة مركز المنشاة عندما وردت معلومات لضباط مباحث مركز المنشاة عن قيام المتهم بالاتجار فى الاقراص المخدرة الترامادول بدائرة المركز وبعد تقنين الإجراءات تأكدت صحة المعلومات الواردة وتم القبض على المتهم وبحوزته 110 أقراص ترامادول كانت معدة للبيع.

وبمواجهته اعترف بالواقعة وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.