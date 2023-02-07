الثلاثاء 07 فبراير 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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حوادث

«أولاده في الخارج».. قصة العثور على جثة سبعيني متعفنة داخل شقته بالتجمع

جثة
جثة

تباشر النيابة العامة في القاهرة الجديدة، التحقيق في وفاة مسن عثر على جثته داخل شقته في منطقة التجمع الخامس، بعد إبلاغ حارس العقار بانبعاث رائحة كريهة من الشقة، وصرحت النيابة بدفن الجثمان.

تفاصيل العثور على الجثة

وكشفت التحقيقات الأولية، أن المتوفى في العقد السابع من العمر، ويسكن في الشقة بمفرده، حيث أن أبناءه يعملون خارج مصر، وليس لديه أقارب كثيرين.

وأضافت التحقيقات أن حارس العقار كان يمر على الشقق وشم رائحة كريهة تخرج من أحد الشقق، وعندما حدد مكانها حاول طرق باب الشقة، ولكن دون جدوى من صاحب الشقة، وأبلغ رجال الأمن، الذين حضروا على الفور إلى المكان، وفتحوا الباب، ليجدوا جثة صاحب الشقة ملقاة على الأرض، وتبين وفاته منذ عدة أيام بعد أزمة صحية.

وأكدت التحقيقات أن صاحب الشقة يدعى أشرف.ح، في العقد السابع من العمر، ويقطن بمفرده في الشقة بسبب تواجد أبنائه خارج مصر للعمل، كما أنه يعاني من بعض الأمراض المزمنة.

وتبين من خلال معاينة الجثمان أنه في حالة تعفن كامل، وبمعاينة الشقة تبين سلامة جميع منافذها وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، وطلبت النيابة العامة حضور أبناء المتوفى لسماع أقوالهم، وتسلم جثمان والدهم لدفنه.

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